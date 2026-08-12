Mercato OM : Un défenseur surprise pour l’après-Medina !

Le départ de Facundo Medina contraint l’OM à trouver son successeur. Et si le nom de Jean-Clair Todibo revient en force, la direction phocéenne creuse aussi une piste inattendue au Brésil pour sa défense.

Mercato OM : Santiago Ramos Mingo pour remplacer Facundo Medina

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L’Olympique de Marseille réalise un mercato pour le moins inhabituel. Alors que la reprise du championnat avance à grand pas, le club phocéen n’a toujours pas officialisé la moindre arrivée. Cette absence de recrue oblige Bruno Genesio à composer avec les forces en présence. L’entraîneur de l’OM n’hésite pas à lancer de jeunes pousses.

Mais la récente vente de Facundo Medina devrait tout débloquer. Le défenseur argentin a rejoint le Bayer Leverkusen pour 25 millions d’euros. Son départ contraint la direction de l’OM à lui trouver un successeur en défense centrale. La cellule de recrutement dirigée par Grégory Lorenzi travaille déjà dans ce sens.

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Elle a activé de nouvelles pistes à l’international. Et l’une d’elles mène au Brésil. Le journal Sport le confirme, l’OM s’intéresse de très près au profil de Santiago Ramos Mingo. Le défenseur de 24 ans est passé par la Masia du FC Barcelone. Il défend actuellement les couleurs de l’EC Bahia au Brésil.

Des moyens financiers limités

Santiago Ramos Mingo enchaîne des prestations de grande qualité en 20 rencontres disputés. Ses performances ont alerté les Phocéens. Cette piste sera toute de même très compliquée. Les finances de l’OM restent dans le rouge en dépit de l’argent récupéré grâce à Facundo Medina.

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🚨 Pour remplacer Facundo Medina, l'OM pense à un autre argentin, Ramos Mingo (24 ans).



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Son contrat avec Bahia se termine en décembre 2029 et il est estimé à 12 M€.#TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/RnXLO4EmFs — Fabien (@Beye13) August 11, 2026

Santiago Ramos Mingo est aussi lié à l’EC Bahia jusqu’en décembre 2029. Son prix est estimé à 12 millions d’euros sur Transfermarkt. Le jeune défenseur argentin exigera sans doute un effort salarial considérable avant de bouger. L’Olympique de Marseille est donc prévenu.