ASSE : Les nouvelles ne sont pas rassurantes avant Clermont

L’entraîneur de l’ASSE, Ian Cathro, a confirmé l’indisponibilité de trois joueurs pour la rencontre avec Clermont Foot, vendredi (20h45).

ASSE – Clermont : Jaber, El Jamali et Lamba toujours indisponibles

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Après sa victoire éclatante contre Sochaux-Montbéliard (0-3), l’ASSE accueille Clermont Foot, lors de la 2e journée de Ligue 2, dans deux jours. Absent lors du déplacement au stade Auguste-Bonal, Mahmoud Jaber, Nadir El Jamali et Chico Lamba ne sont toujours pas disponibles pour affronter les Clermontois.

« Jaber est proche d’un retour, il fait des séances avec le groupe, mais il n’est pas encore prêt pour la compétition. Concernant Nadir, il est loin d’un retour à la compétition. Il est en reprise et nous en sommes heureux. Lamba est en réathlétisation », a fait savoir Ian Cathro, dans son point-santé, en conférence de presse d’avant-match.

Ben Old et Eymard à l’infirmerie, les indésirables à l’écart

Ben Old est également parmi les joueurs de l’AS Saint-Etienne encore à l’infirmerie. Touché à la cheville pendant la préparation estivale, il ne rejouera pas en championnat avant septembre 2026. Idem pour Paul Eymard, absent depuis la fin de la saison dernière.

Le nouveau coach des Verts maintient plusieurs joueurs, n’entrant pas dans ses plans, à l’écart de son groupe. Selon Evect, Mickaël Nadé, Aïmen Moueffek, Ebenezer Annan, Igor Miladinovic et Djylian N’Guessan étaient absents à la séance collective de ce mercredi. Indésirables, ils sont tous poussés vers la sortie de l’ASSE.

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À noter que ces joueurs blessés, en reprise ou écartés étaient tous absents du groupe contre le FC Sochaux, samedi dernier.