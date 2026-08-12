Mercato : L’OM et la Juventus négocient un accord surprise !

L’OM et la Juventus ont entamé des discussions autour d’une transaction inattendue. Les deux clubs négocieraient actuellement le transfert de Michele Di Gregorio.

Mercato OM : Michele Di Gregorio pour remplacer Geronimo Rulli

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Le poste de gardien reste un chantier prioritaire à l’Olympique de Marseille. Le départ imminent de Geronimo Rulli à Manchester City oblige la direction phocéenne à trouver vite son successeur. Plusieurs pistes sont explorées en interne. Et la dernière trouvaille de l’OM conduit directement en Italie.

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La Gazzetta dello Sport le confirme, les Phocéens ciblent Michele Di Gregorio. Le gardien de but italien évolue actuellement sous les couleurs de la Juventus. Il ne sera pas retenu par les Bianconeri en cas de proposition adéquate. L’OM a ainsi noué les premiers contacts pour étudier la faisabilité d’un prêt, indique la source.

Ce dossier dépend de l’arrivée de Zion Suzuki à la Juventus

Les négociations entre les deux écuries devraient vite s’accélérer. Le dénouement de ce dossier dépendra cependant d’un jeu de chaises musicales sur le mercato. La Juve ne laissera filer Michele Di Gregorio qu’à condition de lui trouver un remplaçant au préalable.

🚨 L'OM SE POSITIONNE POUR LE PRÊT DE DI GREGORIO 🇮🇹 !! 💙🤍



Mis de côté par la Juventus, il devra partir si Perin reste en doublure.



Marseille et Valence ont tâté le terrain pour l'accueillir sous forme de prêt.



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Les Turinois ciblent en priorité Zion Suzuki proche du PSG. Le club parisien va enrôler le gardien japonais avant de le céder en prêt aux Italiens. La route sera alors dégagée pour permettre à l’OM de finaliser l’arrivée de Michelle Di Gregorio. La suite du mercato sera mouvementée à Marseille.