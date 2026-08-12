Mercato ASSE : Luan Gadegbeku prêté à Pau FC en Ligue 2

Comme annoncé, l’ASSE a prêté Luan Gadegbeku à Pau FC en Ligue 2. En quête de temps de jeu, il rejoint un adversaire des Verts.

Mercato : Gadegbeku rejoint Pau FC en prêt, sans option d’achat

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L’ASSE a confirmé le départ de Luan Gadegbeku du Forez, ce mercredi. Le club stéphanois indique avoir trouvé un accord avec son homologue palois, pour le prêt sans option d’achat du milieu de terrain de 19 ans, pour cette saison 2026-2027. Il croisera donc le chemin des Verts en championnat avec Pau.

ℹ️ Luan Gadegbeku (19 ans) rejoint le @PauFootballClub en prêt pour cette saison 2026-2027 !



Bonne chance à notre jeune Vert qui retrouve Axel Dodote, un autre membre de la #GénérationVerte ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 12, 2026

Sous contrat avec les Verts jusqu’en juin 2029, Luan Gadegbeku va s’aguerrir en Béarn, avant de retrouver l’équipe de Ian Cathro, probablement la saison rpochaine.

« Gadegbeku est une jeune joueur avec beaucoup de potentiel, comme les autres, on essaye de lui trouver la meilleure solution pour lui laisser de la place sur cette saison. Dans le parcours de chaque joueur, il faut jouer le maximum, il pourrait nous aider à l’ASSE, mais il faut considérer toutes les possibilités pour développer son potentiel. Un prêt est une possibilité », a déclaré Ie nouvel entraineur, ce mercredi midi, avant l’officialisation du prêt du Franco-Togolais.

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Le joueur formé à l’AS Saint-Etienne retrouvera le gardien de but Brice Maubleu et le jeune défenseur Axel Dodoté chez les Maynats. Ils ont quitté le club ligérien cet été pour rejoindre Pau.