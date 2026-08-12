PSG-Aston Villa : Premier gros coup pour Luis Enrique !

Le PSG affronte Aston Villa ce soir à Salzbourg, en Autriche, pour la finale de la Supercoupe d’Europe. Premier grand rendez-vous de la saison pour un Luis Enrique en quête de record.

PSG – Aston Villa : une affiche de gala pour débuter la saison

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Premier gros choc européen de la saison pour le PSG. Le Paris Saint-Germain défie Aston Villa ce soir à la Red Bull Arena de Salzbourg, en Autriche, pour la finale de la Supercoupe d’Europe. Un premier match européen excitant pour juger le niveau de forme des deux récents vainqueurs de la Ligue des champions (Paris) et de la Ligue Europa (Aston Villa).

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Le Paris Saint-Germain, qui s’avance comme le grand favori de la rencontre, tentera de remporter ce trophée pour la deuxième fois consécutive. En effet, les Parisiens étaient venus à bout de Tottenham aux tirs au but (4-3) l’année dernière, après avoir été mené 2-0 par les Spurs et être revenu à 2-2 grâce à des buts de deux joueurs vendus cet été : Lee Kang-in et Gonçalo Ramos.

Même objectif pour les Villans d’Unai Emery, le club de Birmingham a déjà remporter la compétition en 1982 face au FC Barcelone sur le score de 3 buts à 1 en match aller-retour.

Le groupe de Luis Enrique au complet

Le PSG et Aston Villa sont deux équipes composées de joueurs de qualité capables de faire la différence. Cependant, les deux clubs abordent cette finale pas exactement dans les mêmes conditions physiques.

Le PSG affiche complet pour la rencontre de ce soir. Luis Enrique a convoqué l’intégralité de son groupe malgré quelques doutes sur l’état de forme des derniers mondialistes arrivés lundi à l’entraînement collectif, à seulement deux jours du rendez-vous de ce soir. Les dernières recrues Lucas Digne et Maghnes Akliouche font bien partie du groupe parisien, en compagnie du Ballon d’or Ousmane Dembéle et des 6 autres internationaux arrivé lundi au Camps des Loges.

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Malgré un groupe au complet, l’entraîneur parisien regrette le manque de préparation de son effectif avant le choc face à Villa : « Je me rappelle l’année dernière où c’était très particulier. C’est la même chose aujourd’hui. On est contents, mais en termes de préparation, c’est compliqué à gérer avec la charge de minutes de chaque joueur. »

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Le technicien espagnol a aussi fait le point sur l’arrivée tardive des internationaux : « C’est une situation surréaliste, je n’avais pas de joueurs jusqu’à lundi… pour les internationaux. On l’accepte, on se prépare de la meilleure des manières, mais c’est très difficile de savoir à quel niveau sera ce match. C’est très important pour nous de donner une bonne image, mais en termes de préparation, il n’y a rien. »

Des Villans amoindris

Contrairement au PSG, Unai Emery doit faire face à l’absence de plusieurs cadres. L’entraîneur d’Aston Villa a confirmé hier l’absence, des derniers mondialistes Emiliano Martínez, Ezri Konsa et Ollie Watkins : « Ils ne sont pas là ; Konsa, Watkins et Martínez parce qu’ils ont terminé leur saison le 19 juillet et je leur ai donné quatre semaines de repos, c’est absolument nécessaire. Bien sûr, s’ils étaient là, peut-être pourrions-nous avoir plus d’occasions », a déploré hier Unai Emery en conférence de presse d’avant-match.

L’ancien entraineur du PSG doit aussi composer sans Leon Bailey, Amadou Onana et la recrue Johan Manzambi, sensation suisse de la dernière Coupe du monde.

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Six absences de taille pour Unai Emery qui doit aussi composer avec les départs durant ce mercato du Belge Youri Tielemans (Manchester United) et le prodige Morgan Rogers (Chelsea). Mais pourra compter sur sa recrue phare Alejandro Garnacho pour tenter d’animer l’attaque d’Aston Villa. Après une préparation en demi-teinte (3 victoires, 3 défaites), les Villans d’Unai Emery tenteront de surprendre le PSG et de créer la surprise en s’offrant leur second trophée de l’année.

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Malgré le manque de préparation dû à la Coupe du monde et les matchs amicaux peu convaincants des deux équipes, ce choc entre le PSG et Aston Villa promet d’être engagé et animé. Pour savoir laquelle des deux équipes sortira vainqueur de cette bataille, rendez-vous ce soir à 21 heures.