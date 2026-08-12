Mercato OM : Revirement pour Medina, McCourt en veut plus !

Le départ de Facundo Medina à Leverkusen agite encore le mercato de l’OM. Les 25 millions d’euros proposés sont loin de convaincre Frank McCourt.

Mercato OM : Frank McCourt en veut beaucoup plus

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Le mercato de l’Olympique de Marseille reste sous haute tension. Le club phocéen doit impérativement vendre avant de recruter. Mason Greenwood, Hamed Traoré et Pierre-Emerick Aubameyang sont partis. Facundo Medina a lui-aussi fait ses valises. Le défenseur argentin a rejoint le Bayer Leverkusen pour un montant de 25 millions d’euros bonus inclus.

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Cette nouvelle vente est loin d’apaiser les inquiétudes de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM a des attentes beaucoup plus élevées pour redresser durablement les comptes de l’institution. La Provence le confirme, le milliardaire américain n’est pas satisfait par la vente de Facundo Medina. Il attend des liquidités supplémentaires et s’agace de la lenteur de certains départs.

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Les 25M€ du transfert de Medina sont loin d'être suffisant pour soulager les finances du club et apaiser l'esprit de Frank McCourt.



Le propriétaire est préoccupé par la tournure des événements et ces départs qui tardent à se concrétiser.



(@laprovence) pic.twitter.com/BfxiGW7qMa — La Source Marseillaise (@lasource13013) August 12, 2026

Les restrictions budgétaires obligent l’OM à accélérer les manœuvres pour alléger sa masse salariale. D’autres cadres du vestiaire sont d’ailleurs placés sur le marché. C’est le cas de Geronimo Rulli et Nayef Aguerd. La pression est donc maximale en coulisses pour boucler des ventes avant la reprise du Championnat.