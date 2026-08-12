Mercato : Le Stade Rennais relance un dossier chaud, c’est du lourd  

Annoncé sur la short-list du Stade Rennais, Lucas Chevalier pourrait quitter le PSG. Le gardien de 24 ans se retrouve poussé vers la sortie.

Mercato Stade Rennais : Lucas Chevalier vers Rennes cet été ?

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Le Stade Rennais pourrait bien voir une ancienne piste revenir sur le devant de la scène. Alors qu’il avait manifesté son intérêt pour Lucas Chevalier en début de mercato, le club breton pourrait profiter d’un changement de situation au PSG. Le gardien français, arrivé dans la capitale l’été dernier, ne serait désormais plus assuré d’y rester.

La situation de Lucas Chevalier aurait évolué ces dernières semaines. Luis Enrique ne compte plus sur l’ancien Lillois. La Gazzetta dello Sport révèle que l’entraîneur espagnol exige son départ. Paris s’active pour lui trouver un point de chute avant la fin du mercato. Pour le remplacer, la venue de Zion Suzuki depuis Parme paraît scellée.

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Plusieurs options existent pour l’international français. La Juventus Turin suivrait notamment son dossier et l’idée d’un prêt en Italie aurait même été évoquée. Mais Rennes pourrait également revenir à la charge. Le club breton avait déjà ciblé Lucas Chevalier au début du mercato. Son profil avait séduit les dirigeants rennais, à la recherche d’une solution solide au poste de gardien. À l’époque, toutefois, un départ du PSG semblait difficile à envisager.

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Le contexte a changé. Si Paris pousse désormais pour trouver une issue à la situation de Chevalier, le Stade Rennais pourrait bénéficier d’une belle opportunité. Reste à savoir si le gardien figure toujours dans les priorités du club. Depuis les premières discussions, Rennes a pu avancer sur d’autres dossiers et réorganiser son effectif. Les dirigeants ne se précipiteront donc pas nécessairement, même face à une piste aussi intéressante.