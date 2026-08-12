Mercato PSG : Coup dur, une arrivée en attaque tombe à l’eau

La direction du PSG devra revoir ses plans concernant la suite du mercato. Alors que le jeune attaquant Laciné Megnan-Pavé est d’accord pour rejoindre Paris, Montpellier HSC s’oppose fermement.

Mercato PSG : Montpellier bloque Laciné Megnan-Pavé

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Le Paris Saint-Germain fait face à un obstacle de taille dans sa quête de jeunes talents. Le club entraîné par Luis Enrique espérait vite finaliser la signature de Laciné Megnan-Pavé. Les négociations semblaient même bien avancées en interne. Le prodige montpelliérain étant favorable à une arrivée au PSG.

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Sauf que les négociations entre les deux écuries s’avèrent bien plus compliquées que prévu. Le jeune avant-centre de 16 ans affole les compteurs. Avec ses buts 5 buts en 10 rencontres, il s’impose comme l’un des talents les plus prometteurs de France. De quoi alerter Luis Campos et la cellule de recrutement du PSG.

Une offre de 10 millions d’euros déclinée

La position de Montpellier HSC vient cependant refroidir les ardeurs parisiennes. Le président du MHSC, Laurent Nicollin, a en effet clarifié qu’il n’était pas vendeur. Il aurait même rejeté une première offre avoisinant les 10 millions d’euros du RC Strasbourg pour Laciné Megnan-Pavé.

🚨 Laurent Nicollin 🇫🇷 s’exprime sur Laciné Megnan 🇫🇷, courtisé par le PSG ❤️💙 :



« Il n'est actuellement pas à vendre. À PART UNE OFFRE MIROBOLANTE OU IRREFUSABLE, IL SERA CHEZ MOI.



C'est certainement le 2010 LE PLUS TALENTUEUX DE SA GÉNÉRATION. Pour une fois, ça nous tombe… pic.twitter.com/RDciSGx6Ng — Actu Foot (@ActuFoot_) August 12, 2026

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Le dirigeant montpelliérain sait qu’il détient entre ses mains une pépite très convoités. Il réclame alors une somme colossale ou une proposition totalement irréfutable avant de céder son jeune attaquant dont le contrat expire en juin 2028. Arsenal et Manchester United seraient aussi à ses trousses.