Mercato ASSE : Un départ négocié se dessine à Saint-Etienne

En quête de temps de jeu, Luan Gadegbeku pourrait quitter l’ASSE, son club formateur, pour rejoindre un concurrent en Ligue 2.

Mercato : Gadegbeku confronté à une forte concurrence à l’ASSE

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Devenu professionnel à l’ASSE en mai 2025, Luan Gadegbeku était dans la rotation d’Eirik Horneland, puis de Philippe Montanier la saison dernière. Ce qui lui avait permis de faire 8 apparitions en Ligue 2 pour 4 titularisations. Il avait aussi disputé les trois matchs de play-off et barrages, pour la montée en Ligue 1, et il avait joué un bout de match en coupe de France.

Néanmoins, la donne a changé pour le jeune milieu de terrain, avec l’arrivée de Ian Cathro sur le banc. Testé pendant la préparation estivale, il n’a pas pu convaincre le nouvel entraîneur. En tout cas, le Franco-Togolais ne fait pas partie de ses premiers choix.

Présent dans le groupe de l’AS Saint-Etienne contre le FC Sochaux-Montbéliard, lors de la 1re journée de championnat, il est resté sur le banc de touche. Luan Gadegbeku est clairement victime de la forte concurrence dans l’entrejeu stéphanois.

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En effet, les Verts se sont renforcés dans ce secteur de jeu avec les arrivées de Jakob Breum, Aron Csongvai ou encore Tamar Svetlin cet été. Il n’est donc pas assuré d’avoir du temps de jeu cette saison. « Gadegbeku pourrait nous aider à l’ASSE, mais il faut considérer toutes les possibilités pour développer son potentiel. Un prêt est une possibilité », a indiqué Ian Cathro, sur l’avenir du joueur.

Luan Gadegbeku vers Pau FC en prêt

Pour se donner les moyens de jouer régulièrement, afin de progresser, le numéro 35 stéphanois devrait rejoindre un autre club. Peuple-Vert croit savoir qu’il va s’engager avec Pau FC en Ligue 2, mais sous la forme d’un prêt d’une durée d’une saison.

Il va ainsi retrouver Brice Maubleu (36 ans) et Axel Dodote (19 ans). Le premier a quitté l’ASSE à l’issue de son contrat et a signé chez les Palois librement. Quant au second, il est y prêté pour la saison 2026-2027, sans option d’achat.

Pour rappel, Luan Gadegbeku a intégré le centre de formation des Verts en 2022 en provenance du FC Fleury 91. Trois ans plus tard, il a décroché son premier contrat professionnel jusqu’en juin 2028.

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