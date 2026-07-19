Mercato ASSE : Ian Cathro perd un buteur avant la Ligue 2

‎L’ASSE s’apprête à enregistrer un mouvement important dans le sens des départs à quelques semaines du lancement de la saison de Ligue 2. Alors que Ian Cathro affine son groupe, un jeune attaquant prometteur est sur le point de prendre une nouvelle direction afin de poursuivre sa progression.

‎Mercato ASSE : Enzo Mayilla ne portera plus le maillot vert

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‎Le chantier estival de l’ASSE avance progressivement et un dossier est sur le point d’être bouclé. Selon les informations de La Voix du Nord, confirmées par En Vert et Contre Tous, Enzo Mayilla se rapproche fortement de Dunkerque, où les derniers échanges entre les différentes parties sont en voie d’aboutir.

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‎Ce départ explique également son absence lors du déplacement en Suisse pour le match amical face au Servette Genève. L’attaquant de 19 ans n’était pas diminué physiquement. Son transfert imminent a conduit le staff à ne prendre aucun risque alors que les discussions entrent dans leur phase décisive.

‎Un choix logique pour accélérer sa progression

‎Prêté la saison dernière à Aubagne Air-Bel, Enzo Mayilla a franchi un cap dans son apprentissage du football senior. Auteur de six buts et de deux passes décisives, le jeune avant-centre a démontré des qualités de vitesse, de profondeur et une générosité constante dans l’effort.

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‎Son profil avait d’ailleurs convaincu son ancien entraîneur Gabriel Santos, qui voyait déjà en lui un joueur capable d’atteindre un jour la Ligue 1. Rejoindre Dunkerque offrirait au buteur un temps de jeu plus conséquent, un élément indispensable à son développement, tandis que l’ASSE lui permettrait de poursuivre sa progression dans un environnement compétitif.

‎Encore des mouvements attendus à Saint-Etienne

‎Ce départ ne devrait être que le premier d’une série dans le Forez. Ian Cathro poursuit la reconstruction de son effectif avec l’objectif de bâtir un groupe capable de retrouver rapidement l’élite du football français. ‎Plusieurs situations restent d’ailleurs ouvertes.

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Zuriko Davitashvili continue d’attirer de nombreux prétendants, tandis que Mickaël Nadé et Aïmen Moueffek figurent parmi les joueurs susceptibles de changer d’air. Les prochaines semaines pourraient donc profondément remodeler le visage de l’équipe stéphanoise.

‎Un sacrifice calculé pour préparer l’avenir

‎Sur le papier, perdre un jeune attaquant peut sembler frustrant avant une saison aussi exigeante que la Ligue 2. Pourtant, cette décision s’inscrit dans une stratégie cohérente. L’ASSE ne ferme pas la porte à son talent, elle lui ouvre surtout une voie vers davantage de responsabilités. ‎Ian Cathro semble privilégier une logique de développement plutôt qu’un simple empilement de joueurs.

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En laissant partir Mayilla vers un projet où il pourra s’exprimer régulièrement, les Verts misent sur une progression qui pourrait, à terme, profiter à toutes les parties. Le mercato stéphanois entre ainsi dans une nouvelle phase, avec des choix forts qui dessineront rapidement les véritables ambitions du club.