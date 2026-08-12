OL : Barrages en C1, les Lyonnais jugent Fenerbahçe

Avant la confrontation décisive entre l’OL et Fenerbahçe, pour une place en Ligue des champions, Paulo Fonseca et Moussa Niakhaté jugent le club turc.

OL : Fonseca voit Fenerbahçe largement favori

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Tombeur du Sparta Prague, l’OL affrontera Fenerbahçe aux barrages pour l’admission en phase de ligue de la Ligue des Champions. Le match aller est programmé le mardi 18 août au Chobani Stadium à Istanbul et le retour prévu le mercredi 26 août au Groupama Stadium à Décines.

Interrogé sur le prochain adversaire de son équipe, Paulo Fonseca estime que le dernier deuxième du championnat turc est « largement favori ». Il se méfie d’un adversaire qui s’est renforcé à coup de plusieurs dizaines de millions d’euros cet été (87 M€ selon Transfermarkt).

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« Regardez les joueurs qu’ils ont achetés, les joueurs qui ont joué le dernier match… La qualité de leur investissement est incroyable », a souligné l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais.

Le « Fener » et ses nombreuses stars

Pour rappel, Milan Skriniar, Kerem Aktürkoglu, Nelson Semedo, Marco Asensio, N’Golo Kanté ou encore Mattéo Guendouzi font parties des nombreuses stars de l’équipe de Fenerbahçe. Cet été, Nathan Aké (Manchester City), Mason Greenwood (OM), Romelu Lukaku (Naples) et Vedat Muriqi (RCD Majorque) sont arrivés en renfort à Istanbul.

Cependant, Paulo Fonseca espère réussir un gros coup contre le club stambouliote. « Nous voulons nous battre contre une équipe naturellement favorite. Nous voulons disputer cette qualification avec beaucoup de motivation », a-t-il rassuré.

Niakhaté : « Lyon n’a rien à envier à Fenerbahçe »

Quant à Moussa Niakhaté, il avoue que l’OL n’a pas peur d’affronter le ‘’Fener’’ et ses stars, tombeurs du Sturm Graz. « Rien n’a été facile pour l’Olympique Lyonnais depuis quelques saisons. On est tombés sur un gros morceau, mais on joue au foot pour affronter de belles équipes comme ça », a-t-il déclaré.

Selon le défenseur central, l’équipe des Gones « n’a rien à envier » à celle des Canaris Jaunes. « Si on joue comme on a joué mardi soir, avec les ingrédients, on leur posera des problèmes », a-t-il estimé ensuite. En effet, l’OL a éliminé le Sparta Prague grâce à sa victoire (3-0), lors du match retour.

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Pour mémoire, Lyon n’a jamais perdu face à Fenerbahçe. Il a remporté quatre des cinq confrontations avec le club turc, contre un match nul (0-0) en janvier 2025.