FC Nantes : Der Zakarian prépare un lourd arsenal contre Laval

Le FC Nantes veut sa première victoire. Les hommes de Michel Der Zakarian attendent de pied ferme Laval en Ligue 2.

FC Nantes : Bonnes nouvelles avant Laval

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Le FC Nantes doit déjà réagir. Battus par le Red Star lors de la première journée de Ligue 2, les Canaris se déplacent à Laval ce vendredi avec l’ambition de lancer enfin leur saison. Et avant ce rendez-vous, plusieurs signaux peuvent redonner le sourire aux supporters nantais.

Cette affiche aura une saveur particulière. Le Stade Lavallois et le FC Nantes vont sortir leurs muscles pour viser les trois points en championnat. C’est un premier choc entre les deux clubs depuis 2013. Pour l’occasion, le stade devrait afficher complet. L’ambiance promet donc d’être électrique.

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Mais Nantes possède aussi un petit avantage psychologique. Selon Ouest-France, les Canaris sont considérés comme la bête noire du Stade Lavallois. Les précédentes confrontations ont souvent tourné à l’avantage du club nantais. Un statut que les hommes de Michel Der Zakarian devront désormais assumer sur le terrain.

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Après le revers concédé à la Beaujoire contre le Red Star (0-1), l’entraîneur nantais attend surtout une réaction. Le déplacement à Laval offre justement l’occasion de repartir sur de meilleures bases et de montrer que ce faux départ n’était qu’un accident. Nantes affiche de grandes ambitions cette saison.

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Les Canaris n’ont donc plus de temps à perdre. Une victoire à Laval permettrait de remettre rapidement la machine en route. Pour ce choc, Der Zakarian sera privé de deux joueurs. Fabien Centonze et Sekou Doucouré sont out à cause des pépins physiques. Les autres joueurs sont disponibles pour disputer ce match.