Le PSG dompte Aston Villa et règne encore sur l’Europe

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Le PSG a encore frappé fort sur la scène européenne en dominant Aston Villa (2-1) en Supercoupe d’Europe au terme d’une soirée longtemps indécise. Bousculés par une formation anglaise plus avancée physiquement, les Parisiens ont trouvé les ressources pour conserver leur couronne.
Supercoupe UEFA : Le PSG frappe le premier face à Villa
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Le PSG n’a pas attendu longtemps pour rappeler ses ambitions. Après une entame maîtrisée, Khvicha Kvaratskhelia a fait parler sa puissance avec une frappe qui a laissé le gardien d’Aston Villa sans réponse à la 20e minute. Le premier but parisien de la saison avait une saveur particulière : celle d’une équipe qui refuse déjà de lever le pied.
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Mais la suite fut nettement moins tranquille. Aston Villa a profité du manque de rythme collectif parisien pour imposer un pressing intense. Brian Madjo, particulièrement remuant, a multiplié les offensives et fini par égaliser juste avant la pause. Le jeune attaquant anglais aurait même pu faire beaucoup plus mal, tant la défense parisienne a parfois semblé au bord de la rupture.
Doué rallume la lumière après la tempête
Au retour des vestiaires, Luis Enrique a rapidement ajusté son dispositif. Maghnes Akliouche, titulaire pour sa première apparition avec Paris, a cédé sa place, tandis que le PSG retrouvait progressivement davantage de maîtrise. Ousmane Dembélé a également effectué son retour, mais le héros de la soirée allait venir d’ailleurs.
Désiré Doué a libéré les siens à la 61e minute. Lancé dans l’espace, l’international français a parfaitement conclu son duel d’un tir précis du gauche. Le but, d’abord refusé pour hors-jeu, a finalement été validé après intervention du VAR. Une délivrance. Et surtout, une nouvelle démonstration de sang-froid dans un match où chaque erreur pouvait coûter cher.
Paris a souffert, mais Paris a résisté
Aston Villa n’a jamais véritablement abandonné. Safonov a dû multiplier les interventions, tandis que Warren Zaïre-Emery s’est sacrifié sur une action décisive pour empêcher les Anglais de revenir. Dans son couloir, Achraf Hakimi a également livré une prestation impressionnante malgré une préparation encore récente.
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Cette capacité à survivre aux moments difficiles constitue peut-être l’une des principales satisfactions de la soirée. Le PSG n’a pas toujours été dominateur. Il a même été sérieusement secoué. Mais il a conservé suffisamment de maîtrise pour tenir jusqu’au coup de sifflet final et décrocher une nouvelle Supercoupe d’Europe.
Une victoire qui en dit long sur le nouveau Paris SG
Cette victoire confirme surtout la solidité mentale d’une équipe parisienne qui semble avoir appris à gagner de plusieurs manières. Lorsque le jeu fonctionne, Paris peut étouffer son adversaire. Lorsqu’il est malmené, il sait désormais serrer les dents.
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Le succès contre Aston Villa envoie donc un avertissement clair au reste du continent. Le Paris SG ne se contente plus de briller lorsque tout va bien : il sait également survivre lorsque le vent tourne. Et en Europe, cette qualité vaut souvent aussi cher qu’un grand talent offensif.