Le PSG dompte Aston Villa et règne encore sur l’Europe

Le PSG a encore frappé fort sur la scène européenne en dominant Aston Villa (2-1) en Supercoupe d’Europe au terme d’une soirée longtemps indécise. Bousculés par une formation anglaise plus avancée physiquement, les Parisiens ont trouvé les ressources pour conserver leur couronne.

‎Supercoupe UEFA : ‎Le PSG frappe le premier face à Villa

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‎‎Le PSG n’a pas attendu longtemps pour rappeler ses ambitions. Après une entame maîtrisée, Khvicha Kvaratskhelia a fait parler sa puissance avec une frappe qui a laissé le gardien d’Aston Villa sans réponse à la 20e minute. Le premier but parisien de la saison avait une saveur particulière : celle d’une équipe qui refuse déjà de lever le pied.

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‎‎Mais la suite fut nettement moins tranquille. Aston Villa a profité du manque de rythme collectif parisien pour imposer un pressing intense. Brian Madjo, particulièrement remuant, a multiplié les offensives et fini par égaliser juste avant la pause. Le jeune attaquant anglais aurait même pu faire beaucoup plus mal, tant la défense parisienne a parfois semblé au bord de la rupture.

‎‎Doué rallume la lumière après la tempête

‎‎Au retour des vestiaires, Luis Enrique a rapidement ajusté son dispositif. Maghnes Akliouche, titulaire pour sa première apparition avec Paris, a cédé sa place, tandis que le PSG retrouvait progressivement davantage de maîtrise. Ousmane Dembélé a également effectué son retour, mais le héros de la soirée allait venir d’ailleurs.‎

DOUÉ DÉLIVRE LE PSG 🥵



Le Français n'est pas hors-jeu et permet aux Parisiens de reprendre les devants face à Aston Villa 👊#PSGAVFC pic.twitter.com/ZRGE6Z0yXc — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 12, 2026

‎Désiré Doué a libéré les siens à la 61e minute. Lancé dans l’espace, l’international français a parfaitement conclu son duel d’un tir précis du gauche. Le but, d’abord refusé pour hors-jeu, a finalement été validé après intervention du VAR. Une délivrance. Et surtout, une nouvelle démonstration de sang-froid dans un match où chaque erreur pouvait coûter cher.

‎‎Paris a souffert, mais Paris a résisté

‎‎Aston Villa n’a jamais véritablement abandonné. Safonov a dû multiplier les interventions, tandis que Warren Zaïre-Emery s’est sacrifié sur une action décisive pour empêcher les Anglais de revenir. Dans son couloir, Achraf Hakimi a également livré une prestation impressionnante malgré une préparation encore récente.

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‎‎Cette capacité à survivre aux moments difficiles constitue peut-être l’une des principales satisfactions de la soirée. Le PSG n’a pas toujours été dominateur. Il a même été sérieusement secoué. Mais il a conservé suffisamment de maîtrise pour tenir jusqu’au coup de sifflet final et décrocher une nouvelle Supercoupe d’Europe.

LE PARIS SAINT GERMAIN REMPORTE LA SUPERCOUPE DE L'UEFA 🏆#SuperCup pic.twitter.com/9aPnyGvKXg — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) August 12, 2026

‎‎Une victoire qui en dit long sur le nouveau Paris SG

‎‎Cette victoire confirme surtout la solidité mentale d’une équipe parisienne qui semble avoir appris à gagner de plusieurs manières. Lorsque le jeu fonctionne, Paris peut étouffer son adversaire. Lorsqu’il est malmené, il sait désormais serrer les dents.

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‎‎Le succès contre Aston Villa envoie donc un avertissement clair au reste du continent. Le Paris SG ne se contente plus de briller lorsque tout va bien : il sait également survivre lorsque le vent tourne. Et en Europe, cette qualité vaut souvent aussi cher qu’un grand talent offensif.