Mercato OL : Une recrue est à Lyon, sa signature imminente

Un nouveau renfort est arrivé à l’OL. Il passe la traditionnelle visite médicale avant de s’engager avec le club rhodanien.

Mercato : Zachary Athekame est arrivé à Lyon en prêt

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L’OL va enregistrer une nouvelle signature dans les prochaines heures. Comme annoncé, Zachary Athekame arrive pour renforcer l’équipe de Paulo Fonseca. Il est déjà présent à Lyon où il a visité les installations du club, selon les informations du média Olympique-et-Lyonnais. L’arrière latéral droit est en provenance de l’AC Milan. Il rejoint les Gones sous la forme d’un prêt, pour la saison 2026-2027.

Matthieu Louis-Jean a confirmé l’arrivée d’un ou de deux recrues avant la fin du mercato. Si Zachary Athekame réussi les tests physiques et médicaux sans souci, il sera la septième recrue estivale de l’Olympique Lyonnais.

Pourrappel, le club a déjà recruté Kaïl Boudache, Mads Bidstrup, Julien Duranville, Mohamed Ouédraogo, Felix Bacher et Loïs Openda, en plus de Noham Kamara, dont l’option d’achat a été élevée.

Athekame sera-t-il qualifié pour affronter Fenebahçe ?

Selon le Directeur sportif lyonnais, plus aucun joueur ne sera qualifié avant le barrage contre Fenerbahçe (les 18 et 25 août) pour une place en Ligue des champions. « On va travailler avec les joueurs qu’on a pour affronter Fenerbahçe », a-t-il indiqué, après le Sparta Prague. Zachary Athekame devrait donc attendre cette dernière étape, avant d’être inscrit sur la liste de l’OL à l’UEFA.

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