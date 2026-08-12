Mercato Stade Rennais : Un géant italien arrive pour ce crack  

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Le Stade Rennais pourrait voir une piste inattendue s’ouvrir pour Breel Embolo. L’attaquant suisse, annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, se rapproche de Côme.
Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers Côme ?
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Côme va-t-il faire sauter le coffre pour Breel Embolo ? En plein mercato estival, le Stade Rennais cherche à vendre son attaquant suisse de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2029. La perspective d’une belle plus-value se précise.
Si plusieurs clubs italiens comme l’Atalanta, la Juventus, l’AS Roma, le Milan AC ou Naples ont coché son nom, les pistes anglaises à Hull City et Ipswich existent aussi. Mais le dossier n’avance pas comme voulu. Soit le prix rebute, soit le profil hésite. Rennes réclame pourtant une somme raisonnable : 15 millions d’euros.À voirASSE : Après le coup à Sochaux, quel plan contre Clermont ?
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D’après le journaliste Nicolò Schira, un intermédiaire vient de proposer l’avant-centre au club entraîné par Cesc Fàbregas. La direction étudie l’option. Cette ouverture ravit les dirigeants bretons. En effet, Côme dépense sans compter depuis sa remontée en Serie A en 2024. Le club italien, qualifié pour la Ligue des Champions, a déjà investi 342 millions d’euros en deux ans selon la Gazzetta dello Sport.
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Acheté 13 millions d’euros en 2025, Embolo sort d’une saison à 10 buts. Un transfert à 15 millions d’euros offrirait une belle respiration financière à Rennes. Le club breton pourrait alors réinvestir ce pactole pour faire revenir Martin Terrier et l’associer au prolifique Esteban Lepaul.