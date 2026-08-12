Mercato Stade Rennais : Un géant italien arrive pour ce crack  

Le Stade Rennais pourrait voir une piste inattendue s’ouvrir pour Breel Embolo. L’attaquant suisse, annoncé sur les tablettes de plusieurs clubs européens, se rapproche de Côme.

Mercato Stade Rennais : Breel Embolo vers Côme ?

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Côme va-t-il faire sauter le coffre pour Breel Embolo ? En plein mercato estival, le Stade Rennais cherche à vendre son attaquant suisse de 29 ans, sous contrat jusqu’en 2029. La perspective d’une belle plus-value se précise.

Si plusieurs clubs italiens comme l’Atalanta, la Juventus, l’AS Roma, le Milan AC ou Naples ont coché son nom, les pistes anglaises à Hull City et Ipswich existent aussi. Mais le dossier n’avance pas comme voulu. Soit le prix rebute, soit le profil hésite. Rennes réclame pourtant une somme raisonnable : 15 millions d’euros.

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D’après le journaliste Nicolò Schira, un intermédiaire vient de proposer l’avant-centre au club entraîné par Cesc Fàbregas. La direction étudie l’option. Cette ouverture ravit les dirigeants bretons. En effet, Côme dépense sans compter depuis sa remontée en Serie A en 2024. Le club italien, qualifié pour la Ligue des Champions, a déjà investi 342 millions d’euros en deux ans selon la Gazzetta dello Sport.

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Acheté 13 millions d’euros en 2025, Embolo sort d’une saison à 10 buts. Un transfert à 15 millions d’euros offrirait une belle respiration financière à Rennes. Le club breton pourrait alors réinvestir ce pactole pour faire revenir Martin Terrier et l’associer au prolifique Esteban Lepaul.