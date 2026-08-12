Mercato PSG : C’est fait, un monstre en route pour Paris  

Le PSG tient sa nouvelle gâchette offensive. Ferran Torres va poser ses valises à Paris dans les prochaines heures.

Mercato PSG : Ferran Torres à Paris, c’est bouclé !

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Le PSG touche au but pour Ferran Torres. Le prolifique attaquant espagnol a manqué la reprise avec le Barça ce mercredi. Cela montre que son départ est désormais imminent. Selon Marca, le transfert est même bouclé. Paris aurait déjà fixé la date de l’officialisation : ce jeudi.

Ferran Torres devait retrouver ses coéquipiers à la cité sportive Joan Gamper. Comme les autres champions du monde, il était attendu par Hansi Flick pour préparer la reprise de la Liga, prévue ce week-end. Mais le Barça l’a finalement dispensé d’entraînement. La raison : son accord avec le Paris SG est désormais tout proche.

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Les négociations entre les deux clubs ont été rapides. Luis Enrique voulait récupérer l’attaquant espagnol. Son souhait devrait être exaucé. Le PSG aurait trouvé un accord pour s’attacher les services de celui qui a inscrit le but de l’Espagne en finale contre l’Argentine. Montant du deal : 50 millions d’euros.

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Selon Carmen Torres, journaliste de Marca, le PSG annoncera officiellement la signature de Ferran Torres ce jeudi. Le club parisien veut marquer le coup. La présentation de l’international espagnol devrait donc bénéficier d’une communication spécifique, preuve de l’importance accordée à son arrivée.

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À Barcelone, ce départ ne provoque pas de véritable polémique. Les supporters blaugrana ont surtout les yeux rivés sur un autre dossier : l’arrivée de Rodri en provenance de Manchester City. Et pour le Barça, la vente de Ferran Torres pourrait justement aider à financer cette opération. Sans les millions versés par le PSG, le club catalan aurait davantage de difficultés à attirer le milieu espagnol.