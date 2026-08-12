PSG-Aston Villa : Coup de théâtre, un buteur manque le choc

Quelques heures avant le choc du choc PSG-Aston Villa, Unai Emery enregistre une absence de dernière minute. Son attaquant Evann Guessand va manquer la rencontre pour une raison surprenante.

PSG-Aston Villa : Unai Emery devra faire sans Evann Guessand

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Unai Emery devra sans doute revoir ses plans face au Paris Saint-Germain ce mercredi soir en Supercoupe d’Europe. L’entraîneur d’Aston Villa doit faire face à une nouvelle absence en attaque. En plus d’une infirmerie bien garnie et des cadres laissés au repos après le Mondial 2026, le technicien espagnol est privé d’Evann Guessand.

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L’international ivoirien avait son retour chez les Villans cet été après un prêt de six mois à Crystal Palace. Il espérait gagner sa place dans le groupe d’Unai Emery. Mais Evann Guessand ne fera plus le voyage en Autriche avec ses coéquipiers. Il va de nouveau être prêté aux Eagles sous les ordres de Pierre Sage. L’officialisation vient de tomber.

Aston Villa can confirm that Evann Guessand has joined Crystal Palace on a season-long loan, with a conditional obligation to buy. — Aston Villa (@AVFCOfficial) August 12, 2026

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Un transfert définitif acté à quelques heures du choc PSG-Aston Villa. Ce deal de dernière minute prive Unai Emery d’une solution offensive importante. L’ancien coach du PSG devrait s’en remettre à Tammy Abraham, malgré son faible temps de jeu durant la préparation estivale. Le jeune espoir Brian Madjo constitue aussi une alternative crédible. Les Villans devront sortir le grand jeu en vue de venir à bout du PSG.