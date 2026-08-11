PSG : Nouveau rebondissement pour le transfert de Barcola !

À la veille de la

Supercoupe d’Europe contre Aston Villa, l’avenir de Bradley Barcola au PSG alimente encore l’actualité du club de la capitale. Liverpool serait toujours sur les rangs pour le recruter.

Mercato PSG : Liverpool continue de pousser pour Barcola

La suite après cette publicité

Il y a quelques jours, le journaliste Olivier Tallaron a jeté un gros coup de froid sur l’intérêt de Liverpool pour Bradley Barcola. Selon le spécialiste de Canal+ Foot, « Liverpool n’a pas fait d’offre officielle pour l’attaquant parisien et aurait même indiqué au club qu’il n’avait pas les moyens de s’offrir l’ancien lyonnais. »

À voir

Mercato PSG : Urgent ! C’est imminent pour Ferran Torres

Une nouvelle confirmée par Le journal Le Parisien, qui rapporte que « le PSG maintient ses exigences pour Bradley Barcola : le club réclame 160-170ME. À date, Liverpool fait savoir qu’il ne s’alignera pas sur ce montant. La première offre n’a pas encore été transmise aux dirigeants parisiens. »

Lisez aussi : PSG Mercato : Arsenal prêt à doubler Liverpool pour Barcola

Après plusieurs mois de tractations souterraines, les Reds seraient donc prêts à abandonner la piste menant à Barcola. Mais ce lundi soir, Fabrizio Romano assure que le club anglais aurait reçu le feu vert définitif de l’ailier de 23 ans concernant son futur contrat à Anfield et les discussions avec le Paris SG sur le montant de l’indemnité de transfert se poursuivent.

À voir

Mercato OM : Accord conclu, Marseille perd un crack égyptien

« Concernant Bradley Barcola, je crois savoir que Liverpool est toujours en pourparlers actifs — des échanges quotidiens — avec le Paris Saint-Germain. Les discussions se poursuivent donc. Sur le plan financier, aucun accord n’a encore été trouvé, il faut donc faire preuve de patience. En revanche, les conditions personnelles ne posent aucun problème, et Liverpool continue de négocier activement avec le Paris Saint-Germain pour Bradley Barcola.

Liverpool sait qu’il doit revoir à la hausse sa proposition initiale, car, d’après mes informations, le club n’a pas encore transmis d’offre officielle au Paris Saint-Germain. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Liverpool aurait soumis une offre officielle avant d’informer le PSG qu’il ne disposait pas des fonds nécessaires ; on m’assure que c’est faux », a notamment expliqué le journaliste italien sur sa chaîne YouTube.

Le club de la Mersey devra toutefois se montrer assez convaincant puisque le double champion d’Europe en titre n’entend guère brader son joyau tricolore.

Le Paris SG valorise Barcola à 150M€

Priorité de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah, qui a rejoint Trabzonspor cet été, Bradley Barcola n’a toujours pas quitté les rangs du Paris Saint-Germain à trois semaines de la fermeture du mercato. Si les dirigeants parisiens ne sont pas contre le principe d’un départ de l’international français, Luis Campos entend bien réaliser un transfert record.

À voir

OL : Le Sparta Prague dévoile le coup préparé contre Lyon

Lisez aussi : Mercato : Coup de théâtre pour l’avenir de Barcola au PSG !

En effet, selon les informations de L’Équipe, le PSG réclamerait jusqu’à 150 millions d’euros, bonus compris, et ne descendrait pas en dessous de ce montant. Toujours selon la même source, cette exigence de la direction parisienne se justifie par l’inflation du marché anglais, s’appuyant notamment sur les transferts records d’Elliot Anderson à Manchester City pour 135 millions d’euros ou encore de Morgan Rogers à Chelsea contre 137 millions d’euros.

Lire la suite sur le PSG

Mercato PSG : Urgent ! Incroyable revirement pour Barcola

Coup de tonnerre : Accord PSG – Liverpool pour Barcola !

À voir

Mercato Stade Rennais : Décision prise, un crack veut partir par force

De son côté, Liverpool valoriserait Bradley Barcola autour de 120 millions d’euros, après une première approche repoussée à 115 millions d’euros. Reste maintenant à voir comment va se terminer ce feuilleton.