Mercato Stade Rennais : Ça s’accélère, une offre XXL envoyée à Rennes  

Ça se bouscule pour l’avenir d’Abdelhamid Aït Boudlal. Fulham ne lâche pas le défenseur du Stade Rennais et revient à la charge avec une proposition largement supérieure à sa première offre.

Mercato Stade Rennais : Direction l’Angleterre pour Abdelhamid Aït Boudlal ?

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Fulham attaque fort. Bien décidé à arracher Abdelhamid Aït Boudlal au Stade Rennais, le club anglais repasse à l’offensive. Après un premier rejet, les Cottagers reviennent à la charge avec plus de 30 millions d’euros sur la table, assortis d’un pourcentage sur une revente future.

La donne change. Rennes restait inflexible, mais les Anglais insistent pour déloger le jeune roc cet été. Les chiffres grimpent. Rejetée par la direction bretonne, la première offre tournait autour de 23 millions d’euros. Londres n’a pas renoncé. Cette seconde tentative revalorisée franchit la barre des 30 millions d’euros. Elle inclut aussi une clause sur une revente future du défenseur marocain.

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Rennes prend son temps pour trancher. Le jeune international entre pleinement dans les plans de Franck Haise. Le coach rennais a même prévu de l’associer à la nouvelle recrue Charlie Cresswell pour mettre en place une défense redoutable. Le Lion de l’Atlas montre de très belles qualités. Mais l’appel de l’Angleterre est fort.

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Le Marocain est chaud pour quitter Rennes et rejoindre cette formation de Premier League. Ce sont les pensionnaires du Roazhon Park qui bloquent son transfert. La tension monte entre les deux camps. Rennes pourrait finalement céder face à cette nouvelle offre revue à la hausse. Le Stade Rennais veut garder son prodige, mais Fulham met les moyens pour le recruter.