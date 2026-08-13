Mercato ASSE : Un partenariat officiel acté à Saint-Etienne

Un partenaire officiel de l’ASSE renouvelle son engagement aux côtés du club stéphanois, pour la saison 2026-2027.

Mercato : WF Events et l’ASSE prolongent leur aventure

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Dans un communiqué officiel, l’ASSE information de la prolongation de son accord de partenariat avec WF Events, pour la nouvelle saison démarrée la semaine dernière. « L’AS Saint-Étienne et WF Events, le spécialiste de la restauration événementielle, ont le plaisir d’annoncer la prolongation de leur collaboration débutée en 2019 », a appris le club ligérien.

🤝 Partenaire Officiel de l’ASSE et acteur de référence de la restauration et de l’hospitalité événementielle, WF Events prolonge son engagement en 26/27 ! 💚



En savoir plus ! 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 13, 2026

Partenaire officiel des Verts, l’entreprise spécialisée dans la restauration et l’hospitalité événementielle continuera de concevoir et de servir les prestations culinaires pour les supporters grand public et VIP à l’occasion des événements du club du Forez. « Son offre culinaire continuera de régaler le Peuple Vert lors des événements de l’ASSE », se réjouit le club leader actuel de la Ligue 2.

Jaouen : « Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure avec WF Events »

Dans la foulée de la signature de leur nouvelle convention de partenariat, Arnaud Jaouen, Directeur général adjoint des Verts a déclaré : « Nous sommes heureux de poursuivre l’aventure avec WF Events. Prolonger cet accord s’inscrit dans notre ambition d’apporter le meilleur service et les meilleures prestations à notre public. »

Franck Porte, William Charles et Bertrand Giraud, Co-gérants du Groupe WF Events, se réjouissent aussi de cette union qui perdure.

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« Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec l’AS Saint-Étienne et de poursuivre cette belle aventure entamée en 2019. […]. Ce renouvellement de confiance est une véritable reconnaissance du travail de nos équipes, que nous remercions pour leur engagement quotidien », ont-ils déclaré.