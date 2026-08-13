Mercato OL :Athekame arrive, la porte s’ouvre pour un départ

Le départ d’Ainsley Maitland-Niles de l’OL est évoqué, pendant que le club rhodanien se prépare à accueillir Zachary Athekame.

OL-Sparta : Maitland-Niles, transparent à Prague et buteur à Lyon

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Ainsley Maitland-Niles est inscrit sur la liste de l’OL à l’UEFA, pour les compétitions européennes des clubs. Il a ainsi disputé les deux matchs contre le Sparta, au 3e tour de qualification pour la Ligue des champions. Transparent à Prague, il avait été le maillon faible de la défense des Gones, qui s’étaient inclinés (2-1).

Au retour à Lyon, l’arrière latéral droit a été sifflé par une partie des supporters du Groupama Stadium, pendant la présentation des Lyonnais, relativement à sa prestation ratée à l’aller. Contre toute attente, c’est lui qui a marqué le 2e but de l’Olympique Lyonnais, pour une victoire finale (3-0) et une qualification en barrages.

Zachary Athekame arrive, l’Anglais sur le départ

Toutefois, l’irrégularité du défenseur de 29 ans préoccupe toujours Paulo Fonseca. Après la défaite à Prague, il avait exigé le renforcement du poste occupé par Ainsley Maitland-Niles.

« On travaille pour ramener un joueur qui peut aider l’équipe. Nous en avons besoin, car nous allons avoir beaucoup de rencontres à disputer », avait-il demandé, tout en précisant le profil attendu : « J’attends un joueur plus fort défensivement, pour avoir également plusieurs options, dans différentes structures ».

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L’OL s’est activé pour répondre au besoin exprimé par son entraîneur. Zachary Athekame (21 ans) est donc arrivé à Lyon en provenance de l’AC Milan, sous la forme d’un prêt, pour la saison 2026-2027. Il ne manque plus que l’officialisation de sa signature.

L’arrivée du jeune défenseur suisse pourrait déclencher le départ de l’international Britannique (5 sélections). Vu que son contrat expire en juin 2027, la direction de Lyon pourrait lui ouvrir la porte de sortie. De plus, son départ permettrait au club rhodanien de récupérer un potentiel chèque.

Mercato : Ainsley Maitland-Niles vers Crystal Palace de Pierre Sage ?

En effet, Ainsley Maitland-Niles est valorisé à 10 M€ par Transfermarkt. D’ailleurs, son profil plaît à quelques clubs en Premier League et il est suivi de près notamment par Crystal Palace, selon L’Équipe. En effet, Pierre Sage, nouveau Manager des Eagles, songerait à rapatrier l’Anglais qu’il avait eu sous ses ordres à l’Olympique Lyonnais (2023-2025).

Mais l’ancien joueur d’Arsenal ne semble pas enclin à quitter le club rhodanien, à 10 mois de la fin de son contrat.

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« Je ne m’occupe pas des transferts. Je suis 100 % concentré sur l’OL et je souhaite rester ici : il n’y a aucune possibilité de transfert dans ma tête », avait-il déclaré en janvier dernier, pendant le mercato d’hiver.