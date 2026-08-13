Mercato : C’est officiel, Romelu Lukaku signe à Fenerbahçe !

Le feuilleton Lukaku touche à sa fin , Romelu Lukaku est officiellement un joueur de Fenerbahçe. Alors qu’il entamait sa dernière année de contrat avec le SSC Napoli, l’international belge de 33 ans quitte la Serie A pour poser ses valises à Istanbul. Les dirigeants stambouliotes ont trouvé un accord définitif avec leurs homologues italiens pour un montant de 6 millions d’euros, auquel s’ajouteront divers bonus.

Un contrat en or et des ambitions XXL à Istanbul

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Pour convaincre l’ex napolitain, la direction de Fenerbahçe n’a pas hésité à sortir le portefeuille. Romelu Lukaku s’est engagé pour une saison, assortie d’une année supplémentaire en option en fonction des objectifs atteints. Côté rémunération, le joueur touchera un salaire annuel estimé à 10 millions d’euros net, faisant de lui l’un des éléments les mieux payés de l’effectif stambouliote.

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Ce transfert marque une véritable déclaration d’intention et d’ambition de la part du club turque. Après une saison dernière ralenti par les blessures , le Diable Rouge trouve sur les rives du Bosphore un cadre idéal pour retrouver du temps de jeu, enchaîner les titularisations et faire parler son instinct inné de buteur au sein d’une attaque taillée pour les sommets avec Greenwood et Asensio pour l’épauler.

Vers un choc électrique face à l’Olympique Lyonnais en Ligue des Champions ?

L’arrivée de Romelu Lukaku survient à un moment crucial du calendrier européen. Engagé dans les tours préliminaires de la ligue des champions, Fenerbahçe jouera Lyon pour la finale des barrages d’accession à la ligue des champions un choc dans lequel pourrait participer Lukaku selon son état de forme. En effet, cette perspective pimente déjà le début de saison des hommes d’Ismail Kartal.

Face à la défense lyonnaise, la présence d’un renard des surfaces de la trempe de Lukaku constituerait une arme offensive redoutable dans des confrontations aller-retour où l’expérience internationale et surtout les petits détails font souvent la différence.