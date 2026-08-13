L’Espagne officialise le transfert de Ferran Torres au PSG !

Unique buteur de la finale de la dernière coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine, Ferran Torres s’apprête à signer avec le PSG. La presse locale n’a plus aucun doute sur l’avenir de l’attaquant du Barça.

Mercato PSG : Le Barça écarte Ferran Torres de l’entraînement

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Initialement attendu pour son retour à l’entraînement ce mercredi, Ferran Torres a finalement manqué le rendez-vous. D’après le Mundo Deportivo, la direction du FC Barcelone aurait autorisé le joueur de 26 ans à rester à l’écart en attendant la finalisation de son transfert imminent au Paris Saint-Germain.

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La publication catalane n’évoque pas un accord entre les deux clubs, mais assure que les discussions sont très bien avancées pour expliquer l’absence de l’ancien joueur de Manchester City à l’entraînement du Barça. De nombreuses sources indiquent que Luis Campos et Deco ont trouvé un terrain d’entente et que le deal devrait se régler pour un montant compris entre 50 et 55 millions d’euros.

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De son côté, RMC révèle que Fabian Ruiz, international espagnol, a joué un rôle important dans le choix de son compatriote. Le milieu de terrain du Paris SG a profité de la Coupe du monde pour échanger avec Torres pour lui présenter le club, le vestiaire, l’équipe et la ville, mais aussi répondre à ses différentes préoccupations. Après cette discussion, l’ancien attaquant de Manchester City aurait définitivement tranché en faveur du Paris Saint-Germain. Une bonne nouvelle pour la presse catalane.

« Une affaire financièrement très rentable »

L’Espagne ne regrette pas du tout le départ de Ferran Torres du FC Barcelone. Bien au contraire. Alors que le joueur n’est jamais parvenu à devenir un titulaire indiscutable chez les Blaugranas, les médias catalans saluent à l’unisson la très bonne opération financière réussie par Joan Laporta et Deco.

Dans les colonnes du journal Sport, Miguel Sanz écrit notamment : « le Barça y trouve également son compte, puisqu’il empoche une somme plus que respectable pour un joueur qui n’allait pas être titulaire, qui n’était pas considéré comme stratégique et dont le contrat n’avait plus qu’un an à courir.

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Une affaire financièrement très rentable. Et le PSG y gagne aussi, car il s’offre un attaquant en vogue – son but en Coupe du monde a fait grimper sa cote – et renforce son effectif par rapport aux autres « n° 9 » qu’il comptait dans ses rangs. Luis Enrique s’est battu pour le recruter et a sans aucun doute joué un rôle clé dans la conclusion de cette opération. »

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Le journaliste espagnol a également mis l’accent sur « des performances trop irrégulières » de Ferran Torres, « arrivé comme une recrue prometteuse à l’un des moments les plus délicats que le Barça ait connus ces dernières années », pour estimer que le club culé ne se tire pas une balle dans les jambes en refourguant son numéro 7 au Paris Saint-Germain contre un joli chèque de plus de 50 millions d’euros. L’officialisation pourrait intervenir avant la fin de cette semaine.

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Le Paris SG pourrait même faire une triple annonce puisque Luis Campos serait aussi parvenu à un accord définitif avec l’Ajax Amsterdam et le Parme Calcio pour les transferts de Mika Godts et Zion Suzuki.

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