Mercato FC Nantes : Der Zakarian chasse un indésirable

Ali Yousuf n’est plus en odeur de sainteté au FC Nantes. Le roc lybien est poussé vers la sortie pendant ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Der Zakarian montre la porte à Ali Yousuf

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À quelques heures du choc à Laval, un défenseur opérationnel manque à l’appel. Le FC Nantes s’y déplace vendredi, l’effectif amoindri. Fabien Centonze et Sékou Doucouré sont absents. Ali Yousuf ne disputera pas non plus ce choc. Présent à la Jonelière, le défenseur libyen reste privé de terrain.

Ali Yousuf s’entraîne normalement mais il loupera ce voyage en Mayenne, sans la moindre blessure. Michel Der Zakarian boude ainsi une option valide, au moment où sa défense tâtonne. Ce choix interpelle après le raté initial face au Red Star. Le coach nantais exige un sursaut immédiat.

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Sa défense déplore des absents de poids : Centonze souffre du genou, tandis que Doucouré soigne sa cuisse. Sans souci physique apparent, la mise au repos de Yousuf montre que le Lybien n’entre plus dans ses plans. Si un prétendant débarque cet été, les Kita vont le vendre. Dans le cas échéant, il va rester à Nantes.

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Rien n’indique un bannissement définitif. La Ligue 2 exige un effectif au top, et une hécatombe offre vite une seconde chance. Michel Der Zakarian, lui, a tranché : il ne compte pas sur Yousuf à court terme. À trois semaines de la clôture du mercato, l’avenir du Libyen pourrait être scellé.