Mercato ASSE : Un défenseur de Sainté file vers le Golfe

Un défenseur sur le départ à l’ASSE est sur le point de trouver un point de chute. Il est d’accord pour rejoindre un club dans le Golfe.

ASSE : Mickaël Nadé se rapproche de Dubai United

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Poussé vers la porte de sortie de l’ASSE, Mickaël Nadé avait une piste vers l’Aris Limassol à Chypre. Les négociations n’ont finalement pas abouti à un accord entre les parties. Désormais, le défenseur central se dirigerait vers les Émirats arabes unis.

D’après les informations de Foot Mercato, les discussions sont très avancées avec Dubai United. Mieux, les deux clubs sont proches d’un accord pour le transfert du défenseur central, à en croire la source. En effet, ce dernier aurait validé sans hésiter la destination émiratie.

Pour rappel, le numéro 3 de l’AS Saint-Etienne suscitait des intérêts dans plusieurs championnats : en Turquie, en Grèce ou encore en Major League Soccer (MLS) depuis longtemps. cependant, il n’était pas forcément emballé par les propositions.

Une nouvelle page à écrire pour le joueur formé à Saint-Etienne

Après 12 années passées à l’ASSE (il est arrivé à l’Académie stéphanoise en 2014), Mickaël Nadé va découvrir une nouvelle équipe, un nouveau championnat et un nouveau pays. C’est l’occasion pour lui d’écrire une nouvelle page de sa carrière, en dehors de son club formateur.

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Pour mémoire, le natif de Sarcelles (Essonne) a passé 9 saisons sous le maillot des Verts, en dehors de son prêt à Quevilly-Rouen en National en 2020-2021. Il totalise 144 matchs avec l’AS Saint-Etienne, dont 57 en Ligue 1, 73 en Ligue 2 et 8 en Coupe de France.