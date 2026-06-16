ASSE :Partenariat, Saint-Etienne boucle une grosse signature

Un partenaire officiel de l’ASSE a renouvelé son contrat avec le club stéphanois, malgré son maintien en Ligue 2.

L’ASSE renouvelle ses partenariats avec les hippodromes ligériens

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Malgré la montée en Ligue 1 manquée cette saison, l’ASSE bénéfice toujours de la confiance de ses partenaires. L’un d’eux vient de reconduire son contrat avec le club de Ligue 2. Il s’agit des Sociétés Hippiques de la Loire et de Saint-Galmier. Selon le club stéphanois, les conventions historiques du partenariat avec l’AS Saint-Étienne ont été à nouveau reconduites pour les saisons respectives à venir.

« C’est une collaboration bien ancrée dans le territoire ligérien qui se poursuit. Ce partenariat confirme ainsi l’attachement de ces institutions à leurs valeurs partagées : l’amour du sport, du spectacle et de la convivialité. Ce renouvellement traduit par ailleurs la volonté de l’ASSE de tisser des liens durables avec les acteurs sportifs et culturels du territoire, et d’offrir à ses supporters des expériences en dehors du stade Geoffroy-Guichard », a souligné le club ligérien, dans son communiqué officiel.

Notons que ces nouvelles conventions de partenariat ont été signées respectivement par Gérard Vacher, président de la Société Hippique de la Loire, François-Xavier Jay, président de l’Association des Courses Hippiques de Saint-Galmier-Saint-Étienne, et Arnaud Jaouen, Directeur Général Adjoint de l’AS Saint-Étienne.

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Concrètement, les abonnés de l’ASSE (pour la saison 2026-2027) et les détenteurs de la Carte Membre ASSE continueront de bénéficier d’un accès gratuit aux deux hippodromes, sur simple présentation de leur carte. « C’est pour eux une belle occasion de découvrir ou de retrouver les courses hippiques dans deux sites emblématiques du département », selon le club.