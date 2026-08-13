Ça chauffe à l’OM : Marseille proche de détourner un gardien

L’OM s’invite dans un dossier rocambolesque. Alors qu’il était annoncé au Torino, le gardien de but Lucas Perri préfère temporiser. Car il a reçu une offre surprise de l’Olympique de Marseille.

Mercato OM : Marseille fait une ultime offre pour Lucas Perri

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L’Olympique de Marseille s’active sur le mercato pour dénicher le successeur de Geronimo Rulli. Le gardien de but argentin a été transféré à Manchester City. Il laisse derrière un vide à combler. Les noms de Marcin Bulka, Guillaume Restes ou encore Orlando Gill circulent à l’OM. Les dirigeants marseillais explorent aussi d’autres opportunités.

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La Stampa rapporte d’ailleurs que l’OM tente un détournement spectaculaire dans le dossier Lucas Perri. Le portier brésilien de 28 ans sort d’une saison mitigée à Leeds United, pour 33 buts encaissés en 20 matchs. Il est relégué sur le banc de touche suite à l’arrivée de James Trafford chez les Peacocks.

Il suspend son transfert au Torino

Lucas Perri était même attendu en Italie ce jeudi matin afin de passer sa visite médicale avec le Torino. L’affaire était quasiment bouclée jusqu’à ce que l’OM vienne de jouer les trouble-fêtes. La source assure que l’ancien portier de l’OL a subitement mis les négociations en pause suite à l’offensive de dernière minute des Phocéens.

Alors qu'il devait passer sa visite médicale ce matin avec le Torino, Lucas Perri 🇧🇷 préfère temporiser après avoir reçu une offre de l'OM qui le fait vaciller lui et son entourage.



(@LaStampa) pic.twitter.com/vpu1GXuQLF — La Source Marseillaise (@lasource13013) August 13, 2026

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Lucas Perri et son entourage ont même décidé de temporiser ce transfert au Torino afin d’évaluer la proposition marseillaise. Même si le club italien espère conclure son prêt avec une obligation d’achat de 12 millions d’euros. Reste désormais à savoir si l’OM parviendra à faire capoter l’opération. Les tractations se poursuivent.