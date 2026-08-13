Mercato ASSE : Énième rebondissement pour Mickaël Nadé

Annoncé tout proche de s’engager avec Dubai United, Mickaël Nadé, défenseur de l’ASSE, se dirigerait finalement vers un autre club en Russie.

ASSE Mercato : Limassol, Dubai United… encore un revirement pour Nadé

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Un nouveau retournement de situation est évoqué pour le départ de Mickaël Nadé de l’ASSE. Il y a quelques jours, il était envoyé vers Aris Limassol. Puis, un revirement a été annoncé. Le défenseur central aurait refusé de rejoindre le club chypriote.

Ce jeudi, Foot Mercato annonçait qu’il va rejoindre Dubai United dans le Golfe. Ce média indiquait que les Stéphanois avaient presque trouvé un accord avec le club émirati et que le joueur formé à l’AS Saint-Etienne était d’accord pour s’exiler dans le Golfe.

Mickaël Nadé finalement vers Rodina Moscou en Russie ?

Quelques heures plus tard, But Football Club annonce un nouveau rebondissement. Le correspondant du média dans le Forez croit savoir que Mickaël Nadé devrait finalement s’engager avec Rodina Moscou. Son transfert en Russie serait imminent, selon al source.

Il faut cependant indiquer que Dubai United et le club russe appartiennent à la même écurie, à savoir Total Sports Investments de l’homme d’affaires russe Sergueï Lomakin. Il détient également des parts de Pafos FC à Chypre et de RFS Riga en Lettonie.

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Pour revenir à Mickaël Nadé, il possède encore deux ans de contrat à l’ASSE et il est valorisé à 3 millions d’euros. Cependant, il n’entre pas dans les plans de Ian Cathro, nouvel entraîneur des Verts.