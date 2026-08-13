Mercato OM : Marseille dégaine pour un latéral espagnol

Le mercato estival s’anime encore du côté de l’OM. Les dirigeants phocéens ont décidé de passer à l’action avec une offre pour Arnau Martinez de Girona FC.

Mercato OM : Lorenzi passe à l’action pour Arnau Martínez

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Le mercato de l’Olympique de Marseille tarde vraiment à décoller. À deux semaines de la reprise du championnat, cinq cadres ont déjà quitté le navire phocéen. Tandis que l’OM n’a toujours enregistré la moindre recrue estivale. Ce paradoxe préoccupe de nombreux fans exigeants.

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Sauf que le directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi, et son équipe ne restent pas inactifs en coulisses. Les recruteurs marseillais travaillent sur l’arrivée d’un nouveau latéral droit. Et leur dernière trouvaille conduit directement en Espagne. Le journaliste Nacho Santis assure que l’OM s’est invité dans la danse pour Arnau Martinez.

Valence en embuscade

Le latéral droit espagnol sort d’une saison intéressante au Girona FC. Ses solides prestations en 35 apparitions ont convaincu l’OM de formuler une offre pour son transfert. Même si les détails de cette proposition n’ont pas été divulgués, Marseille devra faire face à une rude concurrence dans ce dossier.

Selon @sanchis14, l’OM a tenté de s’immiscer dans le dossier d’Arnau Martínez, latéral droit de Girona, en formulant une très belle proposition.



👉 Mais le latéral espagnol donne sa préférence à Valence. #TeamOM pic.twitter.com/lnG81kuBOt — InformaTreize (@InformaTreize) August 13, 2026

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Valence étant aussi sur les traces d’Arnau Martínez. Cela risque de faire grimper les enchères pour le joueur de 23 ans. Son contrat avec Girona expire en juin prochain. L’ancien Barcelonais se trouve donc en position de force pour négocier son départ. Au risque de s’en aller gratuitement l’an prochain.