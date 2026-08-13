Mercato PSG : Une grosse confirmation tombe pour Barcola !

Fortement pressenti à Liverpool, Bradley Barcola a été laissé de côté par Luis Enrique lors de la Supercoupe d’Europe entre le PSG et Aston Villa ce mercredi soir. La presse est désormais optimiste sur ce dossier.

Mercato PSG : Bradley Barcola « veut vivre à Londres »

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En instance de départ, Bradley Barcola ne sait pas encore s’il sera un joueur du Paris Saint-Germain à la clôture du mercato estival. Ne souhaitant pas prolonger son contrat courant jusqu’en juin 2028, l’attaquant de 23 ans aimerait rejoindre les rangs de Liverpool pour remplacer Mohamed Salah. D’ailleurs, l’international français aurait déjà un accord avec les Reds pour un contrat de six ans, soit jusqu’en 2032.

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Alors que la nouvelle saison approche à grands pas, Barcola n’attendrait plus que les deux clubs trouvent un terrain d’entente pour un transfert. Une tendance confirmée par le journaliste Perry Groves, qui assure que le numéro 29 du PSG aimerait vivre à Londres.

« J’ai une source qui dit qu’il veut vivre à Londres. Voilà. Je ne peux pas vous dire… Je ne peux pas divulguer mes sources. J’ai une source. J’ai une taupe. C’est une info de dernière minute, Bradley Barcola veut vivre à Londres », a révélé Groves dans le média anglais talkSPORT.

Annoncé à Anfield, le natif de Lyon rêverait donc de Londres. Sauf qu’Arsenal aurait refusé une approche du clan Barcola dans ces derniers jours. « Je n’ai pas de parti pris, mais je dirais qu’il doit rejoindre les Gunners. Liverpool est une équipe en transition. Évidemment, Andoni Iraola (le nouvel entraîneur, NDLR) arrive là-bas, il impose sa propre philosophie, son propre style, et tous les nouveaux recrutements arrivent », indique le journaliste sportif.

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À moins de trois semaines de la fermeture du mercato d’été, Liverpool reste pour l’heure la destination la plus probable pour Bradley Barcola. À l’heure actuelle, même si le Paris SG est ouvert à un départ, les propositions verbales et les montages financiers suggérés par le club anglais sont très éloignés des prétentions parisiennes. Nasser Al-Khelaïfi a d’ailleurs profité du sacre du PSG en Supercoupe de l’Europe pour s’exprimer sur ce sujet.

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« Barcola ? On travaille avec calme, on fait, on commence. Tous les joueurs sont importants pour nous. Je ne peux pas dire s’il va partir, c’est un joueur du PSG. On va voir », a déclaré le dirigeant parisien au micro de Canal+. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.