ASSE : L’entraîneur de Clermont Foot est prêt à en découdre

À la veille du match opposant l’ASSE à Clermont Foot, David Guion déclare son équipe prête à en découdre avec les Verts à Geoffroy-Guichard.

Ligue 2 : L’ASSE impressionnante contre Sochaux

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L’ASSE reçoit Clermont Foot, vendredi (20h45), lors de la 2e journée de Ligue 2. Les Verts arrivent à ce match avec le plein de confiance, grâce à leur large victoire à Sochaux (3-0), la semaine dernière. En effet, les Stéphanois ont été cliniques contre les Sochaliens au stade Auguste-Bonal où ils ont marqué trois buts en l’espace de six minutes (22e, 25e, 28e).

L’AS Saint-Etienne s’est ainsi installée à la tête du classement de la Ligue 2 grâce à son succès éclatant chez le promu de National. Même si ce n’est que le début de la saison, l’équipe de Ian Cathro a envoyé un signal fort à ses adversaires, dont le prochain : Clermont Foot.

Guion : « Clermont va montrer ses valeurs et ses principes de jeu » à Saint-Etienne

Cependant, David Guion n’a pas d’appréhension avant d’affronter le leader du championnat.

« L’ASSE ? C’est la deuxième journée, on ne l’aborde pas comme un match bonus, hors de question d’être dans cet état d’esprit. Au contraire, on l’aborde en voulant montrer nos valeurs et nos principes de jeu », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

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Le nouveau coach des Clermontois admet certes que l’équipe stéphanoise est d’un gros calibre, mais il est rassuré par la prestation jugée « encourageante » de ses joueurs contre le Stade de Reims (0-0), lors de la première journée.

« C’est un beau défi, un gros défi à relever, une deuxième grosse montagne pour nous, après Reims, dans notre début de championnat. C’est très excitant pour les joueurs et pour le staff de préparer ce genre de matchs », a-t-il laissé entendre.

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Avant son déplacement à Saint-Etienne, Clermont Foot est 10e au classaement de la Ligue 2.