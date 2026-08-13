Mercato PSG : Enrique lâche un petit indice pour Mika Godts

Après la victoire de son équipe en Supercoupe d’Europe face à Aston Villa, mercredi soir, l’entraîneur du PSG, Luis Enrique, a été interrogé sur l’arrivée annoncée de Mika Godts dans son effectif durant ce mercato estival. Contrairement à ses habitudes, le technicien espagnol a laissé filtrer un indice concernant l’ailier de l’Ajax Amsterdam.

Luis Enrique : « Nous aimons tous les bons joueurs du monde, Mika Godts en fait partie »

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Depuis plusieurs semaines, Mika Godts est annoncé tout proche du Paris Saint-Germain pour compenser un éventuel départ de Bradley Barcola à Liverpool. Prenant toujours soin de ne jamais parler des joueurs sous contrat avec d’autres clubs, Luis Enrique a fait une petite entorse à cette règle ce mercredi soir à l’heure d’évoquer l’ailier de l’Ajax Amsterdam, Mika Godts, que Luis Campos tente de recruter cet été.

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Interrogé après la victoire de ses hommes face à Aston Villa en Supercoupe d’Europe (2-1), l’entraîneur parisien a avoué son intérêt pour le jeune international belge de 21 ans.

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« Le transfert de Godts au PSG ? Je ne parle pas du mercato, je suis désolé. Est-ce que je l’ai vu ? Ce que je peux dire, c’est que j’aime tous les bons joueurs du monde, et Mika Godts en fait clairement partie », a notamment répondu l’ancien coach du FC Barcelone au micro du média néerlandais Ziggo Sport. Aux dernières nouvelles, l’arrivée de Godts serait imminente.

Mika Godts attendu à Paris avant dimanche

Le journaliste Loïc Tanzi assure que le transfert de Mika Godts au Paris Saint-Germain est quasiment bouclé. Les dirigeants parisiens et leurs homologues de l’Ajax Amsterdam sont parvenus à un accord total et le deal pourrait atteindre les 60 millions d’euros.

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Le spécialiste mercato de L’Équipe assure même que le natif de Louvain sera un joueur du PSG et rejoindra ses nouveaux coéquipiers avant la fin de la semaine. Séduit par le projet du PSG, Mika Godts a déjà donné son accord pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2031, il y a plusieurs semaines.

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Après la Supercoupe d’Europe, le club de la capitale pourrait procéder à une triple officialisation dans les prochains jours, les transferts de Zion Suzuki et Ferran Torres étant également bouclés avec Parme et le FC Barcelone.