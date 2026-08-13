Mercato OM : Grosse surprise, un attaquant vendu à 20 M€ ?

Le mercato de l’OM pourrait connait perdre un autre attaquant. Le doute plane sur l’avenir de Timothy Weah, au point une vente surprise n’est pas à exclure.

Mercato OM : Timothy Weah vers un départ surprise

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L’Olympique de Marseille traverse une crise financière sans précédent. Elle l’oblige à multiplier les ventes. Geronimo Rulli a récemment rejoint Manchester City. Le gardien de but argentin devient ainsi le cinquième joueur à quitter le navire OM. D’autres départs sont attendus pour renflouer ses caisses.

Et parmi les partants, un nom inattendu commence à circuler : celui de Timothy Weah. L’international américain a été recruté définitivement par l’OM. Les Phocéens ont déboursé près de 14 millions d’euros pour lever son option d’achat. Il faut reconnait que le joueur de 26 ans est vite de devenu l’une des rares satisfactions en attaque.

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Timothy Weah a été auteur d’une saison constante avec 41 rencontres disputées. Il a confirmé sa fiabilité à l’OM avant de disputer le Mondial 2026. Sa valeur marchande est désormais estimée à 20 millions d’euros sur Transfermarkt. Cette progression éveille naturellement des convoitises.

Des clubs de Premier League se renseignent déjà

Foot Mercato le confirme, des clubs de Premier League, à l’instar de Sunderland, se sont renseignés sur son prix et sa disponibilité. Même si Timothy Weah n’a pas donné suite. Il se sent parfaitement épanoui à l’Olympique de Marseille. D’autant plus qu’il bénéficie de la confiance de Bruno Genesio.

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Le nouvel entraîneur de l’OM apprécie sa grande polyvalence. L’ancien Lillois étant capable d’évoluer à tous les postes dans le couloir droit. Néanmoins son avenir reste très incertain. Il pourrait être vendu en cas d’offre alléchante, indique la source. Son départ n’est donc impossible. Sachant que Frank McCourt exige des ventes supplémentaires.