PSG Mercato: Al-Khelaïfi fait une annonce-choc sur son futur

À la tête du PSG depuis 2011 et l’avènement de QSI, Nasser Al-Khelaïfi est de plus en plus annoncé comme un potentiel candidat à la présidence de la FIFA. Le patron du club de la capitale a lui-même commenté cette rumeur.

PSG Mercato : L’UEFA pousse Al-Khelaïfi à défier Infantino

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Avec l’intensification des pressions sur Gianni Infantino, le nom de Nasser Al-Khelaïfi a commencé à être évoqué comme l’une des personnalités les plus à même d’assumer la présidence de la Fédération internationale de Football Amateur lors des élections prévues en mars 2027, notamment au vu du soutien dont il bénéficie au sein de certains cercles européens.

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En guerre ouverte avec l’actuel homme fort de l’instance mondiale, l’UEFA cherche un candidat à lui opposer et selon les informations confirmées par RMC Sport, les dirigeants du football européen font du président parisien leur choix potentiel.

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Président du PSG, double tenant du titre de la Ligue des champions et également président de l’Association Européenne des Clubs (ECA), puissant syndicat qui s’est publiquement opposé au projet de vente de parts de la FIFA et de la Coupe du monde, Nasser Al-Khelaïfi coche de nombreuses cases pour être un candidat crédible à la tête de la FIFA.

En plus de sa maîtrise du football européen, le dirigeant qatari dispose aussi de nombreux appuis en Asie via le Qatar et connaît également parfaitement le monde des médias en raison de son rôle de président de BeIn Media Group. Autant de fonctions qui font de lui un profil compatible, aux yeux de certains dirigeants de l’UEFA, pour lutter contre Gianni Infantino avant le scrutin de mars 2027 à la FIFA. Sauf que le poste n’intéresse pas véritablement le principal concerné.

Nasser Al-Khelaïfi : « Devenir président de la FIFA ? »

Après l’un de ses proches, qui avait dénoncé début juillet un « tapage médiatique » autour d’une éventuelle candidature du président du PSG du côté de la FIFA, Nasser Al-Khelaïfi a lui-même tenu à faire toute la lumière sur cette affaire.

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En zone mixte après la victoire de son club face à Aston Villa, à l’occasion de la Supercoupe d’Europe, l’homme d’affaires qatari a très clairement déclaré qu’il n’est pas intéressé par le poste de Gianni Infantino.

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« Devenir président de la FIFA ? Je suis très, très heureux d’être le président du Paris Saint-Germain et je suis heureux de continuer », a notamment répondu l’homme de 52 ans, sourire aux lèvres, dans des propos rapportés par le quotidien L’Équipe.

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Reste maintenant à voir si l’UEFA va effectivement présenter un candidat contre Infantino dans quelques mois pour le contrôle de la FIFA.

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