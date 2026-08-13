Mercato Stade Rennais : Négociations en cours, deux cracks vont partir  

Le Stade Rennais pourrait encore enregistrer plusieurs départs avant la fermeture du mercato. Deux dossiers attirent notamment l’attention.

Mercato Stade Rennais : Coup de balai imminent à Rennes ?

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Deux départs de poids pourraient être bouclés au Stade Rennais avant la clôture du marché. Breel Embolo et Jordan James préparent déjà leurs valises. Auteur de 10 buts la saison passée, l’attaquant suisse de 29 ans ne reste pas intouchable. Un intermédiaire l’a proposé à Côme, selon le journaliste Nicolo Schira.

Le club italien étudie désormais l’option. Rennes réclame près de 15 millions d’euros pour libérer son joueur. Recruté pour 13 millions en 2025, Embolo reste engagé jusqu’en 2029. L’Atalanta, la Juventus, l’AS Roma et Naples suivent aussi le dossier, tout comme plusieurs écuries anglaises.

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Côme est en pole position pour l’accueillir. L’équipe de Cesc Fabregas investit lourdement pour armer son groupe, désormais qualifié en Ligue des champions. Pour remplacer le Suisse en cas de transfert, la direction bretonne cible en priorité Martin Terrier. Quant à Jordan James, il se dirige vers l’Angleterre.

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D’après Ben Jacobs, Wolverhampton accélère ses démarches auprès du Stade Rennais pour s’offrir le milieu de terrain. Les discussions entre les deux directions progressent bien pour le Gallois de 22 ans, sous contrat jusqu’en 2028 et estimé à 12 millions d’euros. Ces deux ventes potentielles apporteraient un gros chèque aux caisses rennaises. Le club obtiendrait ainsi les moyens de réinvestir pour réajuster son effectif dans la dernière droite du mercato.