Mercato : Le Stade Rennais déchire des offres pour ce milieu  

Le Stade Rennais espérait profiter de la fin du mercato pour alléger sa masse salariale. Mais pour Seko Fofana, le transfert se complique.

Mercato Stade Rennais : Seko Fofana va rester à Rennes

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Les dirigeants du Stade Rennais déchantent. Ils espéraient alléger leur masse salariale avant la fin du mercato. Finalement, Seko Fofana pourrait bien rester en Bretagne. Faute de propositions sérieuses, le milieu ivoirien continue l’aventure avec le SRFC.

Le dossier restait flou. Une tendance se dégage enfin. Rennes ne fermait pas la porte au départ de l’ancien Lensois, dont le salaire annuel dépasse les 5 millions d’euros. Cependant, le marché ne facilite pas la tâche. Les prétendants refusent de s’aligner sur les exigences du club breton.

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Plusieurs clubs se sont manifestés ces dernières semaines. Malgré ces contacts, aucune négociation n’a abouti. Les clubs intéressés proposent seulement des prêts. Pire encore, ils refusent d’assumer l’intégralité des émoluments du joueur.

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La meilleure offre reçue ? Un prêt ferme, sans option d’achat, couvrant moins de 40 % de sa rémunération. La direction rennaise a rejeté cette proposition. Seko Fofana ne peut quitter le navire dans ces conditions. Le coach Franck Haise compte d’ailleurs sur l’Éléphant pour renforcer son effectif.