Mercato OM : Accord, un nouveau gardien arrive à Marseille ?

Le départ de Geronimo Rulli à Manchester City oblige l’OM à trouver un nouveau gardien de but. Et les négociations pour faire venir Guillaume Restes viennent de franchir une étape très importante.

Mercato ; L’OM passe à l’action pour Guillaume Restes

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L’Olympique de Marseille intensifie ses démarches sur ce mercato. La direction phocéenne, en parallèle du dégraissage de son effectif, cherche activement le successeur de Geronimo Rulli. Le gardien de but argentin a récemment rejoint Manchester City. Il laisse un vide à combler.

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Le directeur sportif Grégory Lorenzi et son équipe le savent très bien. Ils tiennent déjà un nouveau gardien de but. Foot Mercato assure que l’OM est passé à l’action en transmettant une offre verbale à Toulouse FC pour Guillaume Restes. Cette proposition porterait sur un prêt payant assorti d’une option d’achat d’environ 10 millions d’euros.

Guillaume Restes favorable à une arrivée à Marseille

Ce montant reste encore éloigné des exigences du Téfécé. L’OM dispose toute de même d’un atout stratégique dans les négociations : la détermination de Guillaume Restes. L’international Espoirs français privilégie jusqu’ici un transfert à l’Olympique de Marseille.

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Cette préférence du jeune portier pourrait faire craquer Toulouse FC. Les négociations vont s’accélérer dans les prochains jours.