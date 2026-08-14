Mercato OL : Après Molebe, un autre jeune sur le départ

Le départ d’un autre jeune joueur d’effectif de l’OL se dessine. Il devrait suivre Orel Mangala et Enzo Molebe.

Mercato : L’opération dégraissage lancée à l’OL

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L’OL est passé en mode dégraissage, après avoir recruté sept nouveaux joueurs cet été, Noham Kamara compris. A un peu plus de deux semaines de la fin du mercato estival, Matthieu Louis-Jean se concentre sur les départs. La semaine dernière, il a réussi à placer Orel Mangala à Getafe en Liga. Il est prêté au club de la banlieue de Madrid jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Cette semaine, c’était au tour d’Enzo Molebe à rejoindre le FC Lausanne-Sport en première division suisse. Il est prêté sans option d’achat, jusqu’en juin 2027. C’est le deuxième prêt consécutif de l’attaquant de 18 ans. Il avait passé la seconde moitié de la saison dernière au Montpellier HSC en Ligue 2.

Alejandro Gomes Rodriguez va repartir en prêt

Comme Enzo Molebe, Alejandro Gomes Rodriguez (18 ans) devrait repartir en prêt. Rentré du FC Annecy (Ligue 2) à lissue de la saison dernière, il n’a pas pu intégrer l’équipe de Paulo Fonseca pendant la préparation estivale. De ce fait, il est certain de ne pas avoir du temps de jeu cette saison encore.

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Pour permettre au jeune attaquant anglo-vénézuélien de jouer régulièrement, de progresser et de s’aguerrir, l’Olympique Lyonnais songe à le prêter à nouveau. Le Progrès confirme la tendance en annonçant son départ dans les prochains jours.

Le club rhodanien s’active pour lui trouver une équipe, où il pourrait engranger le maximum de temps de jeu, avant la fermeture du mercato le 1er septembre 2025.

Le jeune attaquant de Lyon en quête de temps de jeu

Pour rappel, Alejandro Gomes Rodriguez a été formé à Southampton en Angleterre. Il a rejoint l’équipe Réserve de l’OL en juillet 2024 et a fait sa première apparition avec l’équipe professionnelle en mai 2025. Quatre mois plus tard, le contrat du natif de Caracas (Venezuela) a été prolongé jusqu’en juin 2028, grâce à ses débuts prometteurs en Ligue 1.

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Cependant, il ne compte que 5 brèves apparitions avec l’équipe de Paulo Fonseca, soit 3 en Ligue Europa, une en Ligue 1 et une en Coupe de France. Selon l’estimation de Transfermarkt, Alejandro Gomes Rodriguez est valorisé à moins d’un million d’euros.