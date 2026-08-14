Mercato OM : Les deux dossiers chauds du moment à Marseille

‎‎L’OM continue de remodeler son effectif à l’approche de la reprise, avec deux secteurs qui retiennent particulièrement l’attention de la direction marseillaise. Entre une quête urgente dans les buts et une piste défensive qui s’éloigne, le mercato phocéen reste sous haute tension.

‎Mercato OM : Dans les buts, Marseille passe à l’offensive

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‎‎L’OM a placé Guillaume Restes parmi ses priorités pour occuper le poste de gardien. D’après Foot Mercato, le club marseillais a avancé une première proposition orale à Toulouse, autour d’un prêt payant assorti d’une option d’achat, pour une opération globale estimée à environ 10 millions d’euros.

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‎‎Mais Toulouse n’a pas été convaincu par cette première approche. Le club haut-garonnais espère obtenir davantage pour son portier, tandis que Restes aurait une préférence pour Marseille. Le dossier n’est donc pas fermé, loin de là. Il pourrait même devenir l’un des feuilletons du sprint final, avec un poste de numéro 1 que l’OM doit absolument sécuriser.

‎‎Un renfort défensif qui échappe aux Phocéens

‎‎Sur le côté droit de la défense, les dirigeants marseillais ont également tenté une approche pour Arnau Martínez. Selon Foot Mercato, une proposition comprenant 2 millions d’euros et 20 % sur une éventuelle plus-value future a été adressée à Girona. La réponse espagnole a été négative.

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‎‎Cette piste semble désormais quasiment hors de portée de l’OM. Arnau Martínez devrait prendre la direction de Valence, laissant Marseille face à une nouvelle recherche. Un coup dur, certes, mais surtout un rappel brutal de la difficulté du mercato : vouloir ne suffit pas toujours, surtout lorsque les clubs vendeurs fixent leurs propres règles.

‎‎Deux dossiers, deux scénarios qui peuvent tout changer

‎‎La situation de Guillaume Restes mérite une attention particulière. Si les négociations progressent, l’OM pourrait rapidement tenir une solution crédible pour remplacer son précédent titulaire et stabiliser un secteur devenu prioritaire. Mais Toulouse dispose encore d’un levier important : le prix.

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‎‎Pour Arnau Martínez, en revanche, Marseille doit déjà tourner la page. Cette différence de situation oblige la direction à travailler sur plusieurs tableaux à la fois. Le temps presse et chaque refus réduit un peu plus la marge de manœuvre.

‎Le mercato marseillais joue désormais contre la montre

‎Le dossier du gardien doit rester la priorité absolue. Recruter un latéral est important, mais trouver un joueur capable d’assumer immédiatement la responsabilité du dernier rempart l’est davantage. Une erreur à ce poste peut coûter très cher. ‎L’Olympique de Marseille doit donc éviter de s’éparpiller.

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Le dossier Restes offre encore une porte entrouverte, tandis que la piste Arnau Martínez paraît se refermer. Cette tendance confirme ainsi l’intense activité marseillaise sur le marché, mais aussi une réalité implacable : dans le mercato, une porte peut claquer aussi vite qu’elle s’ouvre.