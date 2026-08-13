PSG : Kvaratskhelia, l’homme providentiel des milieux de semaine

Buteur hier soir contre Aston Villa (2‑1), Khvicha Kvaratskhelia a permis au Paris Saint‑Germain de remporter un énième trophée européen. Toujours aussi impactant dans ce type de match en milieu de semaine, le Géorgien peut logiquement rêver du Ballon d’Or.

Khvicha Kvaratskhelia : injouable les mardis et mercredis soir d’Europe

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Il était le grand absent de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord. Le meilleur joueur de la saison en club n’a pas eu la chance de rayonner sur la scène mondiale, alors que tous ses potes parisiens l’ont fait. Khvicha Kvaratskhelia a ainsi accepté son destin, difficilement, en regardant en famille une grande partie des matchs depuis le canapé de sa maison.

Le seul avantage de sa non-participation à la compétition est qu’il a eu deux mois de vacances, soit plus du double des mondialistes. Il est donc arrivé extrêmement frais au Campus PSG, le 27 juillet dernier, jour de reprise, en compagnie de joueurs dans la même situation que lui. Hier soir, il a disputé, avec deux semaines d’entraînement et deux matchs amicaux dans les jambes, la première rencontre officielle de la saison 2026‑2027 du PSG.

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Face aux Villans d’Unai Emery, au pied des Alpes autrichiennes, à Salzbourg, la ville de Mozart, « Kvara » a déroulé sa partition classique, composée de sa fameuse « spéciale » qui a fait mouche à la 20e minute de jeu, de dribbles chaloupés et de retours défensifs titanesques. Noté 7 dans L’Équipe, le Géorgien possède le don d’être injouable les mardis et mercredis soir de grand rendez‑vous européen.

L’ailier de 25 ans est en train de devenir cette créature de science‑fiction qui tétanise les populations lorsque la nuit tombe de manière inattendue à des dates bien précises. Sauf que pour lui, les populations sont remplacés par des équipes et le cadre spatio-temporel se rapporte au milieu de la semaine. Khvicha Kvaratskhelia possède donc un avenir dans le cinéma, mais pour l’instant, gardons-le dans le football.

Kvara « prêt à tout » pour obtenir le Ballon d’Or

Le dimanche 2 août, L’Équipe publiait un numéro dans lequel était partagé les objectifs fixés par le Géorgien avec le club de la capitale pour la saison 2026‑2027. Sans surprise, sur le plan collectif, un troisième sacre consécutif en Ligue des champions sous le maillot des Rouge et Bleu hante son esprit. Il s’est même spécialement préparé, physiquement et mentalement, durant ses sept semaines de pause pour y parvenir.

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Concernant ses ambitions individuelles, l’ex‑Napolitain souhaite être encore plus déterminant offensivement, notamment en améliorant ses statistiques, déjà très honorables la saison dernière (18 buts et 10 passes décisives en 47 matchs). Et parce que la une du journal, ce jour‑là, était « KVARA, le prétendant », il a bien sûr évoqué sa position vis‑à‑vis du Ballon d’Or France Football 2026.

Le numéro 7 parisien se dit « prêt à tout » pour obtenir le très prestigieux titre de meilleur joueur du monde. La frustration accumulée suite à sa non‑participation à la Coupe du monde 2026 est devenue un moteur immense. En aucun cas il ne se considère hors course. Au contraire, il s’attend à être assis au premier rang lors de la cérémonie, qui se déroulera exceptionnellement à Londres le 26 octobre prochain.

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En plus d’avoir le soutien du Ballon d’Or en titre, Ousmane Dembélé, déclarant que « le meilleur, c’est lui », le meilleur joueur de la Ligue des champions la saison dernière peut aussi compter sur celui d’Unai Emery. L’entraîneur d’Aston Villa a affirmé après la finale de la Supercoupe d’Europe : « Pour moi, je pense qu’il peut gagner le Ballon d’Or, oui. » Il est aujourd’hui loin d’être le seul à le penser.