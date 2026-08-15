Mercato PSG : Encore un buteur en vue après Torres et Godts

Le PSG ne semble pas vouloir refermer son mercato offensif après les arrivées annoncées de Ferran Torres et Mika Godts. Dans l’ombre de ces deux dossiers, Paris continue de travailler sur une autre piste particulièrement ambitieuse : celle d’Eli Junior Kroupi.

Mercato PSG : Une troisième recrue offensive se prépare déjà à Paris

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Le PSG continue de bouger en attaque. Alors que Ferran Torres et Mika Godts sont annoncés à Paris pour passer leur visite médicale, le club de la capitale garde un œil attentif sur Eli Junior Kroupi, l’attaquant français de Bournemouth. Selon les informations du compte X PSG Inside Actus, les dirigeants parisiens cherchent toujours une formule capable de rendre l’opération financièrement acceptable.

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Le dossier est pourtant loin d’être simple. Kroupi est actuellement éloigné des terrains pour une durée estimée entre deux et trois mois. Cette situation n’empêche pas Paris de réfléchir à son arrivée. Bien au contraire. Le PSG étudie plusieurs montages pour éviter de consentir immédiatement un investissement très élevé.

Kroupi, le dossier qui refuse de disparaître

Une première solution consisterait à recruter Kroupi dès cet été, tout en le laissant poursuivre son développement à Bournemouth durant une saison. Paris pourrait ainsi sécuriser le joueur sans bouleverser immédiatement son organisation sportive. Une stratégie patiente, assez rare dans un mercato où les gros chèques ont parfois tendance à parler avant les dirigeants.

Autre scénario envisagé : un échange de joueurs. Ibrahim Mbaye pourrait être inclus dans les discussions, même si cette hypothèse soulève déjà des interrogations quant à l’intérêt du jeune Sénégalais pour une destination comme Bournemouth. Enfin, le PSG pourrait tenter d’étaler le paiement du transfert sur plusieurs exercices afin de limiter l’impact financier immédiat.

Torres, Godts… et maintenant une nouvelle pièce ?

L’arrivée annoncée de Ferran Torres et celle de Mika Godts montrent surtout que Paris prépare plusieurs scénarios pour son secteur offensif. Fabrizio Romano affirme d’ailleurs que les deux joueurs se trouvent actuellement dans la capitale et se tiennent prêts à passer leur visite médicale avant de signer leurs contrats.

🔴🔵👋🏼 Ferran Torres and Mika Godts are BOTH in Paris right now, ready for medical at Paris Saint-Germain.



Both here we go, confirmed. 💥 pic.twitter.com/w9kN0cywgt — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 14, 2026

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Cette accumulation de pistes n’est pas anodine. Le PSG semble anticiper plusieurs mouvements dans son effectif, après notamment les départs de de Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, et ceux probables de Bradley Barcola ou encore Ibrahim Mbaye. Le recrutement de Godts pourrait notamment prendre une autre dimension si l’avenir de Barcola venait à s’écrire loin de Paris.

Le Paris SG joue aux échecs avec son attaque

Le plus intéressant dans ce mercato parisien n’est finalement pas seulement le nombre de joueurs ciblés. C’est la logique qui se dessine derrière ces mouvements. Le Paris SG paraît vouloir disposer de plusieurs solutions avant même qu’un départ ne soit définitivement acté. Dans cette partie d’échecs, Kroupi pourrait être la dernière pièce recherchée.

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Paris ne semble pas disposé à payer n’importe quel prix, même pour un jeune attaquant considéré comme prometteur. Si un accord financier est trouvé, son arrivée pourrait donc constituer un nouveau coup majeur. Dans le cas contraire, Torres et Godts pourraient déjà avoir suffisamment changé le visage de l’attaque parisienne.