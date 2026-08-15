Ligue 2 : Le FC Nantes déjà en pleine galère

‎Le FC Nantes connaît déjà un début de saison particulièrement inquiétant en Ligue 2, avec deux défaites en autant de rencontres. Après le Red Star, les Canaris ont encore chuté face à Laval, laissant apparaître des fragilités qui pourraient rapidement transformer la mauvaise passe en véritable crise.

‎‎Deux journées, deux claques : Le FC Nantes s’enfonce déjà

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‎‎Le FC Nantes n’aura pas attendu longtemps avant de retrouver les vieux démons qui l’accompagnaient la saison dernière. Battus 1-0 par le Red Star lors de la première journée, les Canaris ont cette fois cédé sur la pelouse de Laval, 2-1. Le résultat fait mal, mais le contenu inquiète davantage encore. Après deux journées, Nantes est dernier et reste la seule équipe de Ligue 2 sans le moindre point.

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‎‎La rencontre a surtout mis en lumière des erreurs défensives et un manque de tranchant dans les moments décisifs. Nantes avait pourtant suffisamment d’occasions pour espérer mieux. Mais entre approximations techniques et pertes de balle dangereuses, les Bretons ont offert à Laval les armes nécessaires pour frapper. En football, les cadeaux sont rarement remboursés.

‎‎Der Zakarian cherche encore la bonne formule

‎‎Michel Der Zakarian refuse toutefois de jeter tout le contenu nantais à la poubelle. Au micro de beIN Sports, l’entraîneur a estimé que son équipe avait réalisé « une très bonne première mi-temps », tout en regrettant les lacunes défensives et l’inefficacité dans le dernier geste. Un constat lucide, mais qui ne suffit évidemment pas à calmer l’inquiétude.

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‎‎Le technicien nantais a surtout pointé les erreurs qui ont précipité la chute de son équipe. « On a eu l’opportunité de mener 2-1 avec Cafaro, et derrière, on fait une erreur monumentale et ça nous tue le match », a-t-il expliqué. Le scénario devient préoccupant : le FC Nantes produit par séquences, mais manque de maîtrise lorsque la rencontre bascule.

‎‎Rodez arrive déjà avec une pression maximale

‎‎Le prochain rendez-vous pourrait donc peser lourd. Face à Rodez, les Nantais devront impérativement réagir pour éviter que ces deux premières défaites ne deviennent le début d’une série beaucoup plus difficile à stopper. Une victoire permettrait au moins de respirer et de remettre un peu d’ordre dans un vestiaire forcément marqué par ces débuts compliqués.

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‎‎À l’inverse, une nouvelle contre-performance installerait un climat autrement plus lourd autour du FC Nantes. Le championnat est encore long, certes. Mais partir avec zéro point et une confiance déjà fragile n’a rien d’anodin, surtout pour une équipe qui découvre la Ligue 2 après treize saisons consécutives dans l’élite.

Le danger est moins comptable que psychologique

‎‎Le FC Nantes ne doit surtout pas céder à la panique. Deux journées ne suffisent pas à condamner une saison, mais elles peuvent révéler des problèmes qu’il serait dangereux de minimiser. Les erreurs individuelles, le manque de constance et les difficultés offensives doivent être corrigés rapidement.

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‎‎Le véritable défi de Der Zakarian sera désormais de remettre son groupe sur les rails avant que le doute ne s’installe durablement. Le potentiel existe, mais le football ne récompense ni les regrets ni les promesses. Le FC Nantes doit retrouver de la personnalité, de la rigueur et surtout des points. Sinon, la galère pourrait prendre une tournure beaucoup plus sérieuse.