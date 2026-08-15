Mercato Stade Rennais : 17M€, le SRFC va s’offrir un jackpot

‎Le Stade Rennais pourrait bientôt réaliser une opération particulièrement intéressante avec le départ annoncé de Breel Embolo vers la MLS. Une vente estimée à 17 millions d’euros offrirait au club breton davantage de latitude pour poursuivre un mercato offensif déjà très animé.

‎‎Mercato Stade Rennais : Une vente qui pourrait rapporter gros

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‎‎Le Stade Rennais avance vers une séparation avec Breel Embolo. D’après Ouest-France, Atlanta United serait désormais en position favorable pour attirer l’attaquant suisse et aurait transmis une proposition proche de 17 millions d’euros. Les prochaines heures pourraient donc être décisives dans ce dossier.

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‎‎Cette opération serait loin d’être une surprise pour le SRFC. Recruté à l’AS Monaco pour environ 13 millions d’euros à l’été 2025, Embolo pourrait permettre aux Rouge et Noir de réaliser une plus-value après seulement une saison. Un joli coup comptable, surtout pour un joueur qui n’a jamais totalement réussi à devenir incontournable.

‎‎Embolo dehors, les finances respirent

‎‎Sur le terrain, le bilan de l’international suisse reste honorable. En 34 apparitions toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets à dix reprises et délivré trois passes décisives. Des statistiques correctes, mais insuffisantes pour rendre son départ franchement douloureux.

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‎‎En coulisses, l’économie réalisée pourrait toutefois peser davantage. En plus de récupérer une indemnité intéressante, Rennes allégerait sa masse salariale et dégagerait des ressources pour investir ailleurs. Et dans un mercato, disposer de quelques millions supplémentaires peut parfois transformer une simple piste en véritable offensive.

‎‎Une place en or pour un nouvel attaquant

‎‎Le départ d’Embolo laisserait surtout un espace à combler dans le secteur offensif. Le Stade Rennais pourrait ainsi accélérer sur un nouveau buteur ou miser sur un profil différent, capable d’apporter davantage de vitesse, de profondeur ou d’efficacité dans la zone de vérité.

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‎‎Pour l’heure, aucune piste n’est officiellement annoncée comme prioritaire. Le nom de Martin Terrier peut néanmoins circuler dans les discussions, même si aucune démarche concrète du club n’est évoquée. Rennes doit donc éviter de confondre agitation médiatique et véritable avancée : le marché, lui, ne fait jamais de cadeau.

‎‎Le jackpot à 17 M€ : simple vente ou véritable tremplin ?

‎Le départ d’Embolo peut représenter une opération intelligente pour Rennes. Le club récupérerait une somme supérieure à son investissement initial tout en libérant une place dans son effectif et une partie de sa masse salariale. Trois bénéfices en une seule opération, le genre de calcul qui fait sourire un directeur sportif.

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‎‎Mais le véritable enjeu commencera après la vente. Si les 17 millions d’euros servent à recruter un attaquant capable de franchir un cap, Rennes aura gagné sur toute la ligne. Dans le cas contraire, le jackpot pourrait rapidement ressembler à une simple jolie ligne dans les comptes. Le ballon, comme souvent, finira par rendre son verdict.