Mercato PSG : La décision finale pour Zion Suzuki tombe !

Le PSG est en passe d’annoncer l’arrivée de Zion Suzuki. Le club parisien a d’ailleurs tranché pour son prochain gardien de but, avec des répercussions pour la Juventus.

Mercato : Le PSG va finalement donner sa chance à Zion Suzuki

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Le dossier Zion Suzuki connaît un dénouement inattendu. Le gardien japonais va bel et bien rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Un accord ayant été conclu avec Parme pour 35 millions d’euros. Le joueur de 23 ans est même attendu au PSG ce week-end afin de passer sa visite médicale.

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Une fois cette étape validé, Zion Suzuki signera son nouveau contrat à Paris avant d’être envoyé en prêt sous d’autres cieux ? L’avenir immédiat du Samouraï bleu est enfin connu. La Stampa le confirme, le PSG a finalement décidé de l’intégrer dans le groupe de Luis Enrique cette saison.

La Juventus en colère contre Paris

La direction parisienne souhaite évaluer ses capacités au quotidien avant de se séparer ou maintenir Lucas Chevalier. Cette volte-face soudaine du PSG a provoqué une vive colère du côté de la Juventus. Les Bianconeri, ayant perdu la bataille pour Zion Suzuki, espéraient obtenir son prêt.

🔴🔵 Le PSG prêt à laisser sa chance à Zion Suzuki 🇯🇵 en attendant de régler la situation Lucas Chevalier 🇫🇷 !



Les dirigeants de la Juventus sont furieux après l’échec du prêt de l’international japonais.



La direction turinoise a décidé de mettre fin aux négociations après une… pic.twitter.com/se96sdizFl — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) August 14, 2026

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Sauf que les Parisiens en ont décidé autrement. Au point où les dirigeants de la Juventus ont décidé de rompre tout contact avec le PSG. L’arrivée de Zion Suzuki forcera le staff parisien à réorganiser sa hiérarchie interne. Elle ouvre une nouvelle phase pour la gestion des gardiens du Paris SG.