ASSE – Clermont : Cathro recadre ses joueurs malgré le 3-1

‎‎Ian Cathro a apprécié la prestation de l’ASSE face à Clermont, mais l’entraîneur écossais n’a pas totalement goûté à la manière dont ses joueurs ont terminé la rencontre. Malgré une victoire nette à Geoffroy-Guichard, le technicien stéphanois a immédiatement pointé ce qui devait encore être corrigé.

‎‎ ASSE – Clermont : Une victoire qui ne suffit pas à satisfaire Cathro

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‎‎L’ASSE a signé une prestation convaincante face au Clermont Foot, avec un succès 3-1 qui confirme les progrès entrevus en ce début de la saison. Les Verts ont affiché davantage de maîtrise avec le ballon à l’occasion de cette deuxième journée de Ligue 2, tout en exerçant une pression intéressante à la perte.

Pour Ian Cathro, le contenu global mérite donc d’être salué, même si le résultat aurait pu être encore plus propre. ‎‎Interrogé par beIN Sports après la rencontre, le technicien écossais a reconnu les qualités de son équipe tout en fixant immédiatement la barre plus haut.

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« C’est un match qu’on aurait dû finir à 3-0, je veux qu’on comprenne que si on rejoue ce match, on doit tout faire pour finir à 3-0 », a-t-il déclaré. Une phrase qui résume parfaitement son état d’esprit : gagner, oui ; mais gagner sans relâchement.

‎‎Le but encaissé qui laisse un goût amer

‎‎Le troisième but clermontois a visiblement contrarié Ian Cathro. Après avoir conservé sa cage inviolée lors de la précédente journée, l’ASSE pouvait espérer enchaîner avec un nouveau clean-sheet. Cette fois, le scénario a échappé aux Stéphanois dans les dernières minutes. Et leur entraîneur n’a pas voulu laisser passer l’occasion de rappeler ses exigences.

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‎‎L’Écossais refuse pourtant de tomber dans une critique excessive. « Je dois être juste avec les gars, ils ont fait de bonnes choses ce soir, bien joué à eux », précise Cathro. Mais cette indulgence ne signifie pas qu’il entend baisser le niveau d’exigence. Au contraire. « Je suis aussi en colère, il faut qu’on s’améliore tous les jours », indique-t-il. Le message est clair : à Saint-Étienne, chaque détail compte.

‎Cathro veut déjà faire franchir un cap aux Verts

‎‎Le contenu produit contre Clermont semble toutefois confirmer une évolution positive. L’ASSE a joué plus haut, trouvé davantage de rythme dans l’utilisation du ballon et mieux réagi après les pertes de possession. Cathro a d’ailleurs insisté sur ces progrès, estimant que son groupe avait montré une meilleure capacité à imposer son rythme.

‎‎Cette exigence permanente pourrait rapidement devenir une force pour les Verts. Le coach veut instaurer une culture où une victoire ne masque jamais les défauts. « Personne n’était parfait ce soir », a-t-il rappelé. À ses yeux, le travail ne s’arrête donc pas au coup de sifflet final. Il commence presque immédiatement.

‎Derrière le sourire, un message très fort

‎‎Cette sortie de Ian Cathro en dit finalement beaucoup sur ses ambitions avec l’AS Saint-Etienne. Le technicien écossais ne cherche pas simplement à empiler les victoires en Ligue 2. Il veut construire une équipe capable de contrôler ses rencontres jusqu’au bout. Une nuance importante, surtout pour un groupe qui nourrit forcément l’ambition de retrouver rapidement l’élite.

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‎‎Et le public de Geoffroy-Guichard pourrait bien apprécier cette mentalité. Cathro a aussi rendu hommage à la passion des supporters, tout en lançant une formule pleine de caractère : « Ce sera un plaisir de gagner ! » Derrière l’humour et le sourire, le message est sérieux. Les Verts ont gagné 3-1. Leur entraîneur, lui, semble déjà penser au prochain 3-0.