Mercato OM : Un phénomène argentin proche de signer ?  

Les dirigeants de l’OM ciblent un milieu argentin qui brille à l’Olympiakos. Mais l’Europe entière le surveille déjà.

Mercato : L’OM dégote un crack argentin

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Le mercato de l’OM reste au ralenti, mais les dirigeants marseillais ne chôment pas pour autant. Alors que plusieurs ventes sont attendues avant toute nouvelle arrivée, le nom d’un crack à 14 M€ commence déjà à circuler dans les couloirs de la Commanderie.

Le club phocéen surveille Santiago Hezze, milieu défensif argentin de l’Olympiakos, qui attire aussi plusieurs clubs européens. À 24 ans, l’Argentin s’est imposé comme un crack de l’Olympiakos. Formé à Huracán, il a rejoint le club grec en 2023. Depuis, ses performances ont fait grimper sa cote. Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est passée de 4 à 14 M€.

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Hezze possède également une expérience internationale. Il a participé aux Jeux Olympiques de Paris 2024 avec l’Argentine. Son parcours s’était arrêté en quarts de finale après une défaite contre les Bluets. L’OM devra toutefois composer avec une concurrence sérieuse. Villarreal et la Juventus suivent également le milieu argentin. Plusieurs clubs de Premier League ont aussi pris des renseignements, même si aucun n’est encore passé à l’offensive.

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Le temps pourrait donc jouer contre Marseille. L’Olympiakos ne devrait pas forcément attendre la fin du mercato pour étudier une offre intéressante. Pour l’OM, la priorité est d’accélérer les ventes afin de retrouver des liquidités. Si cela est fait, Santiago Hezze pourrait alors devenir une cible concrète. Dans le cas contraire, la concurrence européenne risque de prendre de l’avance.