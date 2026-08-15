Mercato Stade Rennais : Un monstre se rapproche de Rennes

Le Stade Rennais prépare ses dernières offensives sur le marché des transferts. Pour renforcer son secteur offensif, le club breton s’intéresse à Ludovic Ajorque.

Mercato : Le Stade Rennais craque pour Ludovic Ajorque

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Bataille de cadors en Ligue 1 pour Ludovic Ajorque ! Rennes cible l’attaquant brestois, mais Lyon et Marseille guettent aussi. En quête d’un buteur expérimenté, le Stade Rennais accélère ses démarches. Selon Foot Mercato, le club breton s’intéresse de près au profil du Réunionnais.

L’Olympique Lyonnais surveille la situation. L’Olympique de Marseille reste à l’affût, un intérêt déjà révélé fin juillet. Ajorque sort d’un exercice remarquable. Avec Brest, il a claqué 8 buts et servi 9 passes décisives en 32 matchs. Élu joueur du mois de février, le géant de 32 ans séduit les états-majors du championnat.

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L’opération exige toutefois plusieurs conditions. Brest propose une prolongation de contrat à son joueur, libre dans un an. L’ancien Strasbourgeois hésite et prend le temps d’étudier ses options. À Rennes, l’opération dépend de ventes d’abord. Le départ imminent de Breel Embolo vers Atlanta en MLS pour 15 millions d’euros libère une place.

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Les liquidités arrivent au bon moment. Ajorque apporte de vivacité au secteur offensif. Ses solides performances et son profil plaisent à la direction rennaise. Qui l’emportera ? Brest avec sa prolongation ou le Stade Rennais via une offensive de dernière minute ? Les pourparlers sont en cours.