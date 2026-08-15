ASSE : Grosse annonce sur la blessure de João Ferreira

‎João Ferreira a provoqué une immense frayeur à Geoffroy-Guichard après un violent choc survenu avant la pause du match face à Clermont. Évacué vers l’hôpital, le défenseur portugais a finalement reçu des nouvelles qui permettent à l’ASSE de respirer un peu.

‎‎Un choc qui glace Geoffroy-Guichard

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‎‎João Ferreira a été victime d’un impressionnant choc lors d’un duel aérien face à Clermont. Le joueur stéphanois, sonné après l’impact, est resté plusieurs minutes au sol avant d’être pris en charge par les secours et évacué sur civière. Maxime Bernauer est notamment intervenu immédiatement pour lui maintenir la tête.

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‎‎La gravité de la scène a rapidement fait naître l’inquiétude dans les tribunes. Remplacé à la 23e minute par Tamar Svetlin, le Portugais a ensuite été conduit à l’hôpital par le SAMU afin de passer des examens et rester sous surveillance médicale.

‎‎Le scanner apporte enfin un peu de soulagement

‎‎Les premières nouvelles communiquées au groupe stéphanois se sont toutefois révélées rassurantes. En zone mixte, Irvin Cardona a expliqué que le médecin avait indiqué que le scanner n’avait rien montré d’alarmant concernant João Ferreira. Le joueur devait néanmoins rester hospitalisé durant la nuit pour observation.

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‎‎Quelques minutes plus tard, Ian Cathro s’est lui aussi montré rassurant en conférence de presse. « On a géré l’urgence sur le moment. La compréhension que j’en ai c’est que tout est sous contrôle. J’espère que c’est plus de peur que de mal et que ça ira pour João Ferreira », a-t-il confié. Des mots forcément précieux après une telle frayeur.

‎‎Une absence qui pourrait désormais peser

‎‎Même rassurantes, ces nouvelles ne permettent pas encore de connaître la durée d’indisponibilité de Ferreira. Après un choc aussi violent, la prudence reste évidemment de mise. L’ASSE devra attendre l’évolution de son état avant d’envisager un éventuel retour sur les terrains.

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‎‎Cette situation pourrait également obliger le staff à revoir ses plans défensifs. Mais avant de parler football, une priorité s’impose : la santé du Portugais. Le reste peut attendre quelques jours.

Le plus important est ailleurs

‎‎Cette alerte rappelle brutalement que le football peut basculer en quelques secondes. Un duel banal devient parfois une scène qui glace tout un stade, et l’évacuation de João Ferreira a forcément marqué les esprits.

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‎‎Pour l’ASSE, le véritable soulagement viendra lorsque le défenseur sera pleinement rassuré et autorisé à reprendre une vie normale. Le scanner sans anomalie inquiétante constitue un premier rayon de lumière. Désormais, chaque étape médicale comptera davantage qu’un résultat.