Mercato : L’OM accélère pour son ailier droit, 2 noms cochés

‎‎‎L’OM veut renforcer son couloir droit après le départ de Mason Greenwood et avance déjà ses pions sur le mercato. Deux profils se détachent, avec des caractéristiques bien différentes mais une même capacité à faire basculer un match.

‎‎Mercato OM : Deux pistes pour oublier Greenwood

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‎‎L’OM a ciblé Ilias Akhomach pour dynamiser son attaque. À 22 ans, l’ailier de Villarreal présente un profil séduisant pour Marseille, notamment grâce à sa jeunesse et sa capacité à provoquer balle au pied.

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‎‎Le club phocéen aurait également rouvert le dossier Albert Gudmundsson. L’attaquant islandais de la Fiorentina connaît déjà le haut niveau et pourrait apporter davantage d’expérience. Selon Transfermarkt, sa valeur est estimée à 12 millions d’euros.

‎‎Un chantier devenu prioritaire à Marseille

‎‎Le départ de Greenwood laisse une place importante à combler. Même si Amine Harit peut dépanner dans ce secteur, l’OM souhaite visiblement disposer d’une véritable solution de métier sur le côté droit.

‎‎La direction marseillaise doit toutefois composer avec une contrainte : alléger son effectif avant de pouvoir accélérer franchement. Le mercato ressemble donc à une partie d’échecs où chaque mouvement compte.

‎‎Le choix qui pourrait changer le visage de Marseille

‎‎Akhomach représente le pari sur la jeunesse et la progression. Gudmundsson, lui, offrirait un profil plus expérimenté, capable d’apporter immédiatement davantage de garanties.

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‎L’OM devra surtout privilégier la complémentarité avec son animation offensive. Remplacer Greenwood ne signifie pas seulement trouver un nom : il faut retrouver des différences, des buts et surtout cette petite étincelle qui fait lever un stade.