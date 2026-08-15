Mercato OM : Et si Genesio tenait déjà sa recrue surprise de l’été ?

‎‎L’OM pourrait bien avoir trouvé une solution inattendue dans ses propres rangs alors que Bruno Genesio cherche à remodeler son secteur offensif. De retour de Turquie, Amine Harit semble déterminé à saisir cette nouvelle opportunité et commence déjà à envoyer des signaux qui ne laissent pas son entraîneur indifférent.

‎‎Mercato OM : Le retour d’Harit change déjà la donne

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‎‎L’OM n’a pas forcément besoin de chercher très loin pour trouver une solution offensive supplémentaire. Revenu à Marseille après son prêt à Istanbul Başakşehir, Amine Harit profite d’un contexte nouveau pour tenter de renverser une situation qui paraissait pourtant bien mal engagée. Le départ de Mason Greenwood, associé à plusieurs mouvements dans le secteur offensif, lui ouvre une fenêtre qu’il aurait été dangereux de refermer trop vite.

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Le Marocain a d’ailleurs été observé dans un rôle offensif différent depuis la reprise, notamment sur le côté droit. ‎Surtout, le principal changement semble se situer dans la tête du joueur. Harit assure avoir retrouvé le plaisir du football et se sent désormais prêt à enchaîner. « Je suis bien physiquement, l’année dernière, j’ai repris le plaisir de jouer tous les week-ends », a-t-il expliqué.

Avant d’ajouter : « Je prends les choses comme elles viennent. Je suis serein dans ma tête, ça fait du bien de rejouer ici, de retrouver le Vélodrome ». Ces mots ont leur importance. Après des périodes compliquées, le milieu offensif semble enfin débarrassé d’une partie du poids qui l’accompagnait.

‎‎Genesio lui offre ce que ses prédécesseurs ne pouvaient plus garantir

‎‎L’arrivée de Bruno Genesio redistribue les cartes à Marseille. Le nouvel entraîneur a choisi de repartir avec un groupe largement ouvert, sans installer de loft, donnant ainsi aux joueurs revenus de prêt une possibilité de convaincre sur le terrain. Harit figure naturellement parmi ceux qui doivent profiter de cette politique.

Son contrat avec l’Olympique de Marseille court encore jusqu’en juin 2027, mais son avenir demeure lié à sa capacité à convaincre rapidement. ‎Et le courant passe visiblement très bien entre les deux hommes. Après le match amical perdu contre l’Atlético de Madrid, Amine Harit n’a pas tari d’éloges sur son entraîneur.

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« J’ai une très, très bonne relation avec lui. C’est quelqu’un qui mise sur la communication, qui nous parle beaucoup et qui apporte énormément de sérénité », a-t-il déclaré. Il estime également que cette approche permet de « créer une bonne bulle malgré tout ce qui peut se passer ». Dans une ville où la pression sait parfois courir plus vite que le ballon, cette tranquillité pourrait peser lourd.

‎‎Après Greenwood, Harit peut-il devenir le pari inattendu ?

‎‎Le départ de Mason Greenwood oblige l’Olympique de Marseille à repenser son animation offensive. Dans ce contexte, Harit possède un avantage évident : il connaît déjà le club, son environnement et les exigences du Vélodrome. Surtout, il n’arriverait pas avec une période d’adaptation à gérer.

Selon les éléments rapportés lors de la reprise, Genesio l’a déjà testé dans une position susceptible de compenser le départ de l’Anglais. ‎La piste est donc séduisante, même si elle comporte une part de risque. Harit reste sur une saison en Turquie avec 24 apparitions en championnat, deux buts et trois passes décisives.

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Ce bilan n’a rien d’étourdissant, mais il ne raconte pas toute l’histoire. Le joueur semble surtout vouloir retrouver une continuité qu’il avait perdue. Et dans un mercato où chaque euro compte, disposer d’une solution interne capable de jouer entre les lignes ou de dépanner sur un côté peut représenter une sacrée économie.

‎‎Le vrai pari de Genesio : réveiller un joueur qui n’a pas dit son dernier mot

‎‎Sur le papier, conserver le Marocain aurait du sens pour le club phocéen, à condition que le joueur accepte également les exigences économiques du club. La direction cherche à alléger sa masse salariale et plusieurs éléments revenus de prêt ont été identifiés comme susceptibles de partir. Harit fait partie de cette catégorie.

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Mais sa situation pourrait évoluer s’il démontre suffisamment sur le terrain qu’il peut devenir utile à Genesio. ‎Le plus intéressant reste finalement son état d’esprit. « Quand on commence un match, on a toujours envie de le gagner, mais ça reste un match de préparation », a-t-il rappelé après la rencontre face à l’Atlético.

Il a aussi insisté sur la qualité du travail collectif : « On a mis les ingrédients qu’il fallait face à une des meilleures équipes d’Europe ». Ce discours traduit une volonté claire : Harit ne veut plus être seulement le joueur dont on se demande s’il peut revenir. Il veut devenir celui sur lequel Genesio peut compter.

‎Marseille aurait tort de jeter cette carte trop vite

‎‎L’idée de considérer Harit comme une recrue interne peut sembler audacieuse. Pourtant, elle n’est pas absurde. Le joueur connaît la Ligue 1, possède une expérience européenne et a déjà montré par le passé qu’il pouvait faire des différences lorsqu’il évoluait avec confiance. Son principal défi sera désormais de maintenir cette dynamique sur plusieurs semaines, et non de briller uniquement pendant la préparation.

‎‎Genesio devra donc trancher entre deux réalités : la nécessité de vendre pour équilibrer les comptes et l’intérêt sportif de conserver un élément qui semble retrouver ses sensations. Pour Harit, le message est clair. Cette fois, il ne dispose peut-être pas d’une simple nouvelle chance, mais de sa dernière véritable occasion de s’installer durablement à Marseille.

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Et si le pari fonctionne, l’Olympique de Marseille pourrait économiser un transfert tout en récupérant un joueur que beaucoup avaient déjà rangé dans la case des souvenirs. À Marseille, le mercato réserve parfois ses meilleures surprises dans les placards que l’on croyait définitivement fermés.